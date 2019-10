Szkoła Akrobatyki Sportowej zaprasza

– Zajęcia w naszej szkole są skierowane do wszystkich osób, które chcą nauczyć się niesamowitych akrobacji pod okiem wykwalifikowanej kadry. Nasi trenerzy w jasny sposób przekażą tajniki zarówno podstawowych jak i najbardziej zaawansowanych elementów – mówi Edyta Turko, prezes Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej, które prowadzi Szkołę Akrobatyki Sportowej SportStal.

Pomysł na organizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z akrobatyki sportowej, zrodził się już w styczniu 2017 roku. Od marca 2017 roku prowadzone były próbne zajęcia, zainteresowanych jednak wciąż przybywało. – Wielokrotnie słyszeliśmy od instruktorów o dużych umiejętnościach naszych dzieci, naszej młodzieży, dlatego postanowiliśmy utworzyć Centrum Gimnastyki Akrobatycznej. W Stalowej Woli nie było dotychczas klubów sportowych oferujących zajęcia z akrobatyki i gimnastyki na tak wysokim poziomie, dzieci musiały dojeżdżać do Rzeszowa – mówi Edyta Turko.

Jak zapewnia, teraz chętni mogą trenować na miejscu i to z najlepszymi instruktorami należącymi do jednych z najbardziej liczących się na Podkarpaciu klubów sportowych: Klubu Sportowego „Piramida” Rzeszów Sekcja Akrobatyki Sportowej – wielokrotnych medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby były nie tylko skutecznym treningiem, ale także i świetną zabawą, która zaszczepi chęć do uprawiania sportu.

Jednym z głównych celów szkoły jest kształtowanie i rozwijanie talentu sportowego u dzieci, młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia. – Pragniemy dać szansę młodym talentom, zaszczepić zamiłowanie do sportu, zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. Pragniemy osiągać jak najlepsze wyniki sportowe, godnie reprezentować nasze miasto, województwo, kraj w zawodach sportowych – zapewnia prezes stowarzyszenia Edyta Turko.

– Chcemy dać szansę wszystkim, którzy chcą uprawiać tę dyscyplinę sportową, stworzyć dla nich odpowiednie miejsce do systematycznych treningów. Trenują z nami dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat. Swoją chęć udziału w zajęciach zgłaszają osoby nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z okolicznych miejscowości – opowiadają trenerzy akrobatyki.

„SportStal” Szkoła Akrobatyki Sportowej zorganizowała we wrześniu Stalowowolskie Dni Sportu. Wydarzenie to jest częścią większego projektu dotyczącego utworzenia Stalowowolskiego Centrum Aktywności Fizycznej, Centrum Akrobatyki Sportowej.

– Mamy nadzieję, że Stalowowolskie Dni Sportu zainspirowały dzieci i młodzież do poszukiwania swojej ulubionej dyscypliny sportowej, że od tej pory sport zainteresuje ich jeszcze bardziej, że aktywność fizyczna będzie im towarzyszyła każdego dnia. Chcemy zachęcić ich do aktywności fizycznej, zaszczepić zamiłowanie do sportu, rozwijać talenty sportowe. Bardzo chcieliśmy podziękować współorganizatorom wydarzenia: MOSiR Stalowa Wola, ZKS Stal Stalowa Wola, Kaito Stalowa Wola – informują organizatorzy dni sportu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji Stalowowolskich Dni Sportu 2019: sponsorom, partnerom, patronom medialnym, trenerom, uczniom Szkoły Akrobatyki Sportowej „SportStal” w Stalowej Woli, KS „Piramida” Rzeszów za wspaniałe pokazy akrobatyki. Dziękujemy wszystkim przybyłym na Stalowowolskie Dni Sportu 2019.

Obecnie trwają zapisy do nowych grup. Zajęcia prowadzą trenerzy Klubu Sportowego „Piramida” Rzeszów – wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski, Europy oraz Świata. Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej LO, przy ul. Staszica 5 w Stalowej Woli. Kontakt: „SportStal” Szkoła Akrobatyki Sportowej w Stalowej Woli, tel. 535 203 375, www.sportstal.pl