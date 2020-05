Sześciu chętnych na fotel prezesa

We wtorek (12 maja) minął termin przyjmowania ofert w konkursie na prezesa Stali Stalowa Wola PSA. W pierwszym podejściu ubiegało się o to stanowisko dwie osoby, jednak Rada Nadzorcza piłkarskiej spółki, na podstawie przedłożonych przez kandydatów dokumentów i rozmów kwalifikacyjnych, uznała, że żadna z nich nie spełnia kryteriów i postanowiła zamknąć konkurs i ogłosić nowy nabór. Tym razem do walki stanęło sześciu kandydatów. Nowego prezesa powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilkunastu dni, jednak nie można wykluczyć, że także i tym razem, kandydaci nie spełnia kryteriów konkursu. W tej sytuacji prezydent miasta Stalowej Woli, który jest większościowym udziałowcem Stali PSA, może sam wskazać nowego prezesa. – Jest taka możliwość, jednak ta osoba również musi spełniać wymogi konkursowe – wyjaśnia Wojciech Chodorek, prokurent Stali PSA.

