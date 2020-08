Szeliga i Wdowiak najlepsi w Spontan Tournament

Na stalowowolskich kortach tenisowych odbył się turniej singlowy i deblowy pod nazwą Spontan Tournament, do którego zgłosiło się 16 zawodników i 4 zawodniczki. Panowie rozpoczęli rywalizację w grupach, z których do ćwierćfinałów awansowała najlepsza „ósemka”. W finale Tomasz Wdowiak z Tarnobrzega pokonał Tomasza Zontka ze Stalowej Woli 6:3, 6:2.

W turnieju pań triumfowała Agnieszka Szeliga, miejsce drugie zajęła Natalia Czerwińska. Pani Natalia przegraną w singlu, odbiła sobie w turnieju deblowym, wygrywając go wspólnie z Weroniką Konopką.

Share 0 Share Share