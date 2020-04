Sypnęli groszem z Funduszu Dróg Samorządowych

W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki podpisał listy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna kwota wsparcia przekazana samorządom to 3,2 mld zł. Do województwa podkarpackiego trafiło 175 mln zł z czego powiat niżański wraz z gminami otrzymał ponad 16 mln zł, powiat stalowowolski wraz z gminami dostał ponad 21 mln zł, zaś miasto Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski wraz z gminami otrzymał blisko 5 mln zł.

– Jednostki samorządu terytorialnego z naszego regionu okazały się bardzo dużym beneficjentem tych środków, które zostaną przekazane w teren, decyzją premiera Mateusza Morawickiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Każda inwestycja drogowa, modernizacja drogi, remont, budowa nowego odcinka to zwiększenie bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu jazdy, podróży ale to też podniesienie jakości życia, bo z tych dróg gminnych, powiatowych korzystamy każdego dnia podróżując do pracy, szkoły, sklepu, do ośrodków sportowych, ośrodków kultury. To nimi każdego dnia przemieszczamy się i wykonujemy nasze podstawowe obowiązki życiowe – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – Te miliardy złotych w skali całego kraju przekazane samorządowcom mają również na celu pobudzenie gospodarki. Te środki zostaną skonsumowane przez firmy budowlane, przez te firmy lokalne, które na co dzień parają się tymi mniejszymi zadaniami, które nie wygrywają przetargów wartych kilkaset milionów złotych, ale właśnie wygrywają przetargi na małe zadania inwestycyjne. Chcemy w tym roku spodziewanego spowolnienia gospodarczego związanego z epidemią koronawirusa udostępnić jak najwięcej środków publicznych, aby takie firmy mogły realizować zadania, aby nie musiały zwalniać pracowników, aby nie musiały ponosić kosztów bez uzyskiwania przychodów – dodał wiceminister infrastruktury.

Do samorządów z województwa podkarpackiego trafi 175 mln zł rozdysponowanych na 148 zadań powiatowych i gminnych. Wyremontowanych, przebudowanych bądź nowo wybudowanych zostanie blisko 200 km dróg.

