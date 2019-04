Sylwia Piotrowska zaśpiewa dziś w telewizyjnym show

Na co dzień jest dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie, jednak każdą wolną chwilę poświęca swojej pasji – muzyce. Już dziś, w środę 3 kwietnia, Sylwia Piotrowska swój talent zaprezentuje w telewizyjnym show „All Together Now” w Polsacie. Wokalistka wystąpi z formacją Triple Madness.

Triple Madness to projekt muzyczny, który powstał w 2018 roku. Tworzą go: Sylwia „Shea” Piotrowska , Marcin „Martens” Miziołek i Marek Filipak.

W środowy wieczór wokaliści będą walczyć o aprobatę 100-osobowego jury programu „All Together Now”. Według zasad show, im więcej jurorów wstanie z krzeseł i zaśpiewa wraz z uczestnikami, tym lepszy będzie ich wynik, przy czym jeden juror dołączający do śpiewania to jeden punkt dla uczestnika.

Zawodnicy, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, trafiają do tzw. Top3, a w odcinkach eliminacyjnych uczestnik, który ma najwięcej punktów, przechodzi do odcinak finałowego, a pozostała dwójka toczy ze sobą pojedynek – każdy śpiewa jeszcze po jeden piosence i oceniany jest na takiej samej zasadzie, jak wcześniej.

W finale weźmie udział 14 wykonawców, po dwóch z każdego z siedmiu odcinków eliminacyjnych, i ponownie będą oni oceniani przez jurorów. Najlepsza trójka przechodzi do ścisłego finału, w którym każdy wykona ostatnią piosenkę. Zwycięzca programu otrzyma nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych.