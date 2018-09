Święto Przedszkolaka w Stalowej Woli

[Zdjęcia i film] Prawie 600 maluchów ze Stalowej Woli hucznie świętowało „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. 20 września nie zabrakło uśmiechów, okrzyków i niekończącej się zabawy.

Do wspólnego świętowania zaproszone zostały dzieci ze wszystkich przedszkoli w Stalowej Woli. Impreza rozpoczęła się od przejścia przedszkolaków spod Miejskiej Biblioteki Publicznej na plac przed Spółdzielczym Domem Kultury, gdzie odbyła się cała zabawa. Dzieci wspólnie odśpiewały hymn przedszkolaka i wypuściły baloniki z marzeniami.

Ale to dopiero początek atrakcji. Każde przedszkole zaprezentowało wiersz, piosenkę lub taniec, które nawiązywało do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po występach dzieci mogły skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, wyszaleć się na placu zabaw czy zjeść darmową watę cukrową w kolorach biało-czerwonych. Z kolei rodzice na targu przedszkolnym mogli zakupić różne zabawki i książki. Do kupna była też lemoniada, którą robiły same przedszkolaki.

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Łukasza Wieruckiego, taty jednego z podopiecznych przedszkola „Chatka Misia”, który uległ wypadkowi.

Organizatorem wydarzenia było Niepubliczne Przedszkole „Chatka Misia” w Stalowej Woli.