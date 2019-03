Świetny debiut Oliwii Sybickiej w kategorii Skrzatek

Oliwia Sybicka zadebiutowała w kategorii Skrzatek (do lat 12). Zawodniczka MKT Stalowa Wola zagrała w Krakowie na turnieju zorganizowanym przez UKS Tenis24 Kraków. Do gry na kortach ziemnych pod „balonem”, zgłosiło się 7 zawodniczek z roczników 2007-2008 i Oliwia Sybicka z rocznika 2009.

Utworzono 2 grupy. Oliwia dolosowana bez punktów rankingowych do trzech notowanych zawodniczek, po raz pierwszy rozgrywała mecze „twardą” piłką do dwóch pełnych setów.

W pierwszym dniu podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego zagrała dwa mecze. W pierwszym wygrała z rozstawioną z nr 2 Marią Drąg z Tenis24 Kraków 6:3, 6:2, w drugim, po wyrównanej, zaciętej dwugodzinnej walce, pokonała turniejową „trójkę”, o dwa lata od siebie starszą Izabelę Kawalec z Czarnych Rzeszów 7:6(5), 2:6, 10:8.

Drugiego dnia Oliwia zagrała w finale z rozstawioną z nr 1, Zofią Bednarz z Tenis24 Kraków. Przegrała 3:6, 1:6 i zakończyła pierwszy, „historyczny” w swoim życiu turniej Skrzatek na drugim miejscu, i tym samym zdobyła pierwsze punkty w rankingu PZT.

