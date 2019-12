Światło, które daje moc

Lasowiacki Hufiec ZHP im. Powstańców Styczniowych zaprasza mieszkańców Stalowej Woli i okolic po odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju. Przekazanie Światła odbywać się będzie w dniach 17-19 grudnia w Spółdzielczym Domu Kultury w godzinach 16-19. Należy przyjść z własnym lampionem.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu krajów i kontynentów obiega świat. Betlejemskie Światło Pokoju to symbol braterstwa, jedności i pokoju.

Związek Harcerstwa Polskiego, będąc jedyną polską organizacją harcerską należącą do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, uczestniczy w przekazywaniu i roznoszeniu Światła od 1991 r. Harcerki i harcerze ZHP co roku dzielą się Betlejemskim Ogniem, aby zapłonął na wigilijnych stołach tysięcy Polek i Polaków.

W tym roku przekazanie Ognia odbędzie się 15 grudnia w Zakopanem. Harcerze ZHP otrzymają go z rąk słowackich skautów.