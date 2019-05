Świat wizażu i fotografii na wystawie

[Zdjęcia] 40 niezwykłych kobiecych portretów, autorstwa Marty Kwolek i Mariusza Barana, można oglądać na wystawie w Galerii „Tło” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. 28 kwietnia miłośników sztuki, pochłonął świat wizażu i fotografii.

Wystawa powstała z połączenia dwóch pasji – fotografii i wizażu. ##Beauty oraz jej kontynuacja ##Beauty2 w swoim zamierzeniu mają pokazać, że świat fotomodelingu może być odmianą sztuki. Dbałość o szczegóły, precyzja wykonanych stylizacji, wizażu i fotografii powodują, że trudno przejść obojętnie wobec zaprezentowanych prac. Fotografie hipnotyzują i uwodzą kolorami. Nieprzypadkowo został użyty znak ##, który sugeruje odbiorcy poszukiwanie ukrytych znaczeń.

O wyjątkowości sfotografowanych stylizacji świadczy również fakt, że wszystkie zostały wykonane w oparciu o materiały znalezione w sklepach second hand i otrzymały nowe życie.

– Chodziłam po dyskontach, zbierałam różne, ciekawe materiały. W głowie powstawał mi pomysł, jak to złożyć w jedną całość. Później musiałam znaleźć modelkę, która typem urody kwalifikowałby się do stylizacji. Na początku zaczepiałam dziewczyny na ulicy, a później wyszukiwałam modelek na portalu społecznościowym. Z tego względu, że na co dzień zajmuję się makijażem, przygotowywałam modelkę od początku do końca. Najpierw pracowałam nad stylizacją, a następnie dopasowywałam makijaż do stroju i urody modelki – mówi Marta Kwolek, dyplomowany mistrz wizażu, trener profesjonalnych technik makijażu.

Pierwsza część wystawy ujrzała światło dzienne w 2016 roku.

– 20 stylizacji, 20 modelek, które po raz pierwszy zobaczyłem w studiu fotograficznym. To jak pierwsza część została odebrana, zarówno w Polsce jak i zagranicą, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć część drugą. W sumie na wystawie jest 40 niepowtarzających się prac, niepowtarzających się modelek – mówi Mariusz Baran, z zawodu, informatyk, szkoleniowiec i wykładowca fotografii reklamowej.

Wystawa „gościła” w wielu znakomitych miejscach, między innymi: w Galerii Nierzeczywista w Rzeszowie, w zamku kazimierzowskim w Przemyślu, w zamku Dubiecko oraz na Słowacji.