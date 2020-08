Supersnajper Michalski

Dwanaście minut przed końcem podstawowego czasu gry, Sokół Kamień prowadził z Pogonią w Leżajsku 2:0. W 15. minucie gola strzelił Grzegorz Woźniak, a w 50. minucie drugą bramkę dla zespołu trenera Marka Kusiaka zdobył Grzegorz Rychel. Sokołowi nie udało się dowieźć zwycięstwo do końca za sprawą Jakuba Stefana, który w 78. minucie zdobył kontaktową, a w ostatnich sekundach wyrównującą bramkę.

Czwarte zwycięstwo z rzędu zanotowała Unia Nowa Sarzyna, jedyny zespół, który nie stracił w rozgrywkach jeszcze punktu, ale przez długi czas zanosiło się w Brzyskiej Woli na sensację. Outsider, po trafieniu Leniarta na początku drugiej połowy, objął prowadzenie i do 67. minuty, skutecznie odpierał ataki unitów. Wtedy to do bramki gospodarzy trafił Łuczak, a kilka minut później w jego ślady poszedł Błajda i jak się później okazało, było to trafienie na wagę trzech punktów.

Nie podreperowała swojego skromnego konta punktowego Olimpia Pysznica, która przegrała z liderem z Łowisk, nic do powiedzenia w meczu ze Stalą Gorzyce nie miała także drużyna ze Zdziar. Dwie bramki zdobył w tym meczu niezawodny Grzegorz Szymanek.

W spotkaniu Sokoła Sokolniki z Azalią, wszystkie pięć bramek dla gospodarzy zdobył Mateusz Michalski. To już druga jego „piątka” w tych rozgrywkach. Na początku sezonu w meczu Pucharu Polski, strzelił pięć goli Jadachom. W lidze Michalski ma już 9 strzelonych goli, tyle samo, ile ma Grzegorz Szymanek ze Stali Gorzyce.

Pierwsze zwycięstwa odniosły: Francesco, Czarni i Bukowa.

Wyniki 5. kolejki

Olimpia – Łowisko 0:3 (0:1), Delekta 2, Doktor, Czarni – Chwałowice 3:2 (2:0), K.Chamera 2, Siembida – M.Kurkiewicz, Ożga, Podlesianka – Bukowa 1:2 (0:1), Story – J.Partyka, Wiatrowski, Zdziary – Stal Gorzyce 1:4 (1:2), Sobiło – Szymanek 2, Partyka, Toś, Pogoń – Sokół Kamień 2:2 (0:1), Stefan 2 – Woźniak, Rychel, Sokół Sokolniki – Wola Zarczycka 5:0 (1:0), Michalski 5, Brzyska Wola – Unia 1:2 (0:0), Leniart – Łuczak, Błajda, Słowianin – Francesco 0:1 (0:0), Bielak, Transdźwig – Siarka II 0:0, pauzowała Stal Nowa Dęba.

6. kolejka, 29 sierpnia: Azalia – Podlesianka (11), Stal Gorzyce – Pogoń, Łowisko – Zdziary, Stal Nowa Dęba – Brzyska Wola (mecze o 17), 30 sierpnia: Sokół Kamień – Transdźwig, Bukowa – Czarni, Unia – Słowianin (mecze o 17), Francesco – Sokół Sokolniki (17.30), pauzuje Siarka II.