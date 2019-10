Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

We wtorek 29 października podczas sesji Rady Powiatu odbyło się wręczenie stypendiów powiatu stalowowolskiego dla najzdolniejszych uczniów. To nagroda za uzyskanie bardzo wysokich wyników m.in. w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych. Wyróżnienia wręczyli przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres oraz wicestarosta Mariusz Sołtys.

O to stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół prowadzonych przez powiat stalowowolski oraz studenci zamieszkali na terenie powiatu stalowowolskiego lub będący absolwentami szkół prowadzonych przez powiat stalowowolski. Stypendium jest przyznawane za szczególne osiągnięcia i sukcesy uczniów i studentów uzyskane w roku szkolnym lub akademickim, poprzedzającym termin przyznania stypendium.

Stypendyści

Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. KEN

PAWEŁ DRZYMAŁA

Finalista Zawodów Centralnych XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

WOJCIECH GAJDA

Finalista XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej

Laureat III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – z przedmiotu fizyka

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Uczestnik zawodów doświadczalnych II etapu LXVIII Olimpiady Fizycznej

HUBERT GRĄZ

I miejsce w Pucharze Polski „ Submission Fighting” w kategorii junior

I miejsce w XXVII Lidze BJJ w kategorii No Gi Junior

II miejsce w XXVII Lidze BJJ w kategorii Gi Junior

II miejsce w IX Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu 2019 w kategorii Junior

III miejsce w 6. Grand Prix Polski w brazylijskim jiu jitsu w kategorii Junior

III miejsce w 6. Grand Prix Polski w brazylijskim jiu jitsu w kategorii U18

JAKUB KOŁOSIŃSKI

Finalista Olimpiady Geograficznej

WANESSA KRZYŻEWSKA

Złoty medal w sztafecie 4×400 m Mistrzostw Województwa Podkarpackiego U20

Vice-mistrzostwo Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Biegach Przełajowych U20

Vice-mistrzostwo Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w biegu na 400 m kobiet

Brązowy medal Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w biegu na 200 m kobiet U20

JULIA MAŚLACH

Finalistka w eliminacjach centralnych XLIII Olimpiady Artystycznej

GABRIELA MAZURKIEWICZ

Laureatka XXIII Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

FAUSTYNA PACHACZ

Finalistka XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

CEZARY SAGAN

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym Centrum Edukacji Artystycznej w kategorii trąbka

SARA STEĆ

Finalistka XLIII Olimpiady Artystycznej w sekcji historia muzyki

KACPER SZWEDO

dwa złote medale na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego juniorów młodszych U-18 w lekkiej atletyce w biegu na 200 m i 400 m

II miejsce na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego juniorów młodszych U20 w lekkiej atletyce w biegu na 400 m

ADAM TYSZKO

Laureat XLV Olimpiady Geograficznej

NATALIA ZIÓŁKOWSKA

Mistrzyni Juniorów Województwa Podkarpackiego w rzucie młotem na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów U-20

JUDYTA ZWOLIŃSKA

I miejsce w biegu na 300 m i II miejsce w biegu na 60 m w Halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów Młodszych

Dwa złote medale na 100 m i 200 m na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów Młodszych U-18 w lekkiej atletyce

Dwa złote medale w biegu na 100 m i 200 m na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów U-20 w lekkiej atletyce

I miejsce w biegu na 300 m i III miejsce w biegu na 60 m w Halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów U-20

Dwa złote medale w biegu na 100 m i 200 m w XVI Międzynarodowych Mistrzostwach Przemyśla

Złoty medal w biegu na 200 m na Międzywojewódzkim Meczu Podkarpackie – Śląskie – Świętokrzyskie – Małopolskie juniorów młodszych U-18

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego

JULIA ŁEBEK

Laureatka nagrody I stopnia w III edycji realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Policjanci w służbie historii”

LAURA URBANIK

Laureatka nagrody I stopnia w III edycji realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Policjanci w służbie historii”

DANIEL ZIELIŃSKI

Laureat nagrody I stopnia w III edycji realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Policjanci w służbie historii”

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

MARCEL KATA

I miejsce drużynowo w kwalifikacji generalnej chłopcy w Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym

I miejsce w konkurencji ,,szkolenie Ogniowe’’ w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych

I miejsce w eliminacjach wojewódzkich do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2019 w konkurencji Strzelanie z broni małokalibrowej

I miejsce w eliminacjach wojewódzkich do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2019 r.

SZYMON KULIŃSKI

III miejsce indywidualnie w konkurencji strzelanie chłopcy w Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym

I miejsce drużynowo w kwalifikacji generalnej chłopcy w Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym

I miejsce w konkurencji ,,szkolenie Ogniowe’’ w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych,

I miejsce w eliminacjach wojewódzkich do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2019 r. w konkurencji Strzelanie z broni małokalibrowej

I miejsce w eliminacjach wojewódzkich do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2019 r.

ADAM PAŁKA

Finalista w Finale Centralnym XLVIII Edycji Turnieju Budowlanego Złota Kielnia (Poznań, 2019 r.)

SEBASTIAN PIŁAT

I miejsce – Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Lekkiej Atletyce 2019 – juniorzy U-20

ALEKSANDER SIEK

Laureat w Finale Centralnym XLVIII Edycji Turnieju Budowlanego Złota Kielnia

SARA STADNIK

Finalista XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (Niepokalanów, 10.06.-11.06.2019 r.)

URSZULA STÓJ

III miejsce indywidualnie w konkurencji strzelanie dziewczęta w Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym

I miejsce drużynowo w kwalifikacji generalnej dziewczęta w Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym

I miejsce w konkurencji ,,szkolenie Ogniowe’’ w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych

I miejsc w XXIII Mistrzostwach Sportowo – Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

I miejsce w eliminacjach wojewódzkich do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2019 r. w konkurencji Strzelanie z broni małokalibrowej

I miejsce w eliminacjach wojewódzkich do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2019 r.

II miejsce w eliminacjach wojewódzkich do Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2018 r. w konkurencji strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks.

I miejsce w eliminacjach wojewódzkich do Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2018 r.

LAURA SZUBA

I miejsce drużynowo w kwalifikacji generalnej dziewczęta w Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym

I miejsce w konkurencji ,,szkolenie Ogniowe’’ w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych

II miejsce w eliminacjach wojewódzkich do Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2018 r.

MARCELINA WOŹNIAK

I miejsce drużynowo w kwalifikacji generalnej dziewczęta w Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym

I miejsce w XXIII Mistrzostwach Sportowo – Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego

GABRIELA WARCHOŁ

III miejsce w IX Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Podatkach

udział w IX Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach

Centrum Edukacji Zawodowej

MATEUSZ KOPEĆ

VI miejsce w Halowych Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce U18 w pchnięciu kulą

I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Lekkiej Atletyce w pchnięciu kulą

II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Lekkiej Atletyce w rzucie dyskiem

ŁUKASZ PĘZIOŁ

Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok B „Wynalazczość” – etap ogólnopolski

Finalista Konkursu „Żyj finansowo”

MARIUSZ WOJTALA

Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok B „Wynalazczość” – etap ogólnopolski

Studenci

MAŁGORZATA CENTARSKA – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

II miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski U23 w Chodzie Sportowym na 3000 m

STELLA RYZAK – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:

Współautorka publikacji wydanej w amerykańskim czasopiśmie naukowym ,,Psychooncology’’ pt. ,,Ocena jakości życia ozdrowieńców po guzach mózgu okresu dziecięcego i wpływ choroby na jakość życia ich rodziców.’’

Brała udział w pierwszych tego typu badaniach w skali Europy będących już na etapie finalizacji, gdzie grupę badaną stanowią ozdrowieńcy po najgorzej rokującym z nowotworów OUN u dzieci.

Bierze aktywny udział w pracy Koła Naukowego Kliniki Neonatologii, Katedry Ginekologii SUM.

Była głównym organizatorem I Śląskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej. Konferencja ta ma charakter krajowy i jest wydarzeniem naukowo – dydaktycznym kierowanym do studentów oraz lekarzy stażystów i rezydentów.