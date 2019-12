Stwórz niepowtarzalne ozdoby świąteczne

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza na kolejną odsłonę międzypokoleniowych warsztatów ozdób świątecznych. Podczas wydarzenia zostanie podsumowany również konkurs na ekologiczny stroik świąteczny.

W tym roku będzie można wykonać ekologiczne bańki, niepowtarzalne kartki świąteczne czy mini-choinkę. – Zapraszamy na warsztaty rodziców z dziećmi, dziadków… Całe rodziny będą mogły samodzielnie wykonać oryginalne świąteczne ozdoby pod okiem plastyka. Biblioteka i Urząd Miasta zapewnią wszystkie materiały potrzebne do wykonania ozdób. Oczywiście zajęcia są bezpłatne – mówi Joanna Rybak, kierownik Biblioteki Głównej.

Świąteczne warsztaty cieszą się niebywałym powodzeniem wśród mieszkańców miasta, nic dziwnego, bo to świetna okazja na kreatywne spędzenie popołudnia w rodzinnym gronie. Warto przyjść do biblioteki, wspólnie z pociechami, zachęcić do warsztatów znajomych.

Warsztaty odbędą się 7 grudnia w godzinach 12-14 w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Warto wiedzieć, że każdy z mieszkańców miasta ma jeszcze szansę na wykonanie konkursowego stroika i wygranie atrakcyjnej gry planszowej, gdyż termin przyjmowania prac upływa – 2 grudnia. Szczegóły konkursu na stronie internetowej MBP.