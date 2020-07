Strażacy z Zarzecza mają nowy samochód

[ZDJĘCIA] W piątek, 10 lipca, strażacy z OSP w Zarzeczu oficjalnie odebrali nowy, średni samochód bojowy marki MAN. Auto zakupiono dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Samochód strażakom przekazał wiceminister Marcin Warchoł wspólnie z burmistrzem Niska Waldemarem Ślusarczykiem. Nowe auto dla OSP w Zarzeczu kosztowało 845 tysięcy 550 złotych, w tym dofinansowanie z FS wyniosło 500 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę pokryła ze swojego budżetu Gmina Nisko. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem marki MAN TGM 18.320 4×4 BB to auto fabrycznie nowe, które, jak podkreśla burmistrz Niska, z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków i skuteczności w prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczych oraz niesieniu pomocy wszystkim, którzy będą jej potrzebować.

– Ten samochód, jak sięgam pamięcią, był bardzo wyczekiwany przez wiele osób, przez mieszkańców Zarzecza i okolic, bo on nie tylko będzie służył Zarzeczu, ale mieszkańcom całej gminy Nisko, całego powiatu niżańskiego. To samochód bardzo wyczekiwany. Wcześniejszy, jeszcze funkcjonujący samochód Jelcz pochodzi z początku lat 80. To bardzo wysłużony pojazd – mówił w czasie przekazania nowego auta burmistrz Waldemar Ślusarczyk. – Samochód, który przekazujemy dziś to efekt wspaniałej współpracy z ministrem Marciem Warchołem, człowiekiem, który urodził się w Nisku, który dba o Nisko, który dba aby finanse państwowe dotarły także do Niska. To namacalny przykład dobrej współpracy. Wiele mamy takich namacalnych przykładów, między innymi mundury, które też dziś będziemy chcieli oficjalnie przekazać strażakom, ale także dofinansowanie szpitala w wysokości 500 tysięcy złotych i wiele innych rzeczy o których mógłbym tu mówić dosyć długo. Panie ministrze, za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję i prosimy na więcej. Również Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcu czeka na lekki wóz strażacki, samochód który do tej pory tam stacjonował jest zezłomowany. Potrzeby będzie także pojazd lekki dla OSP w Nisku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pan minister dba o miejsce urodzenia, dba o gminę i miasto Nisko.

Wiceminister sprawiedliwości poseł ziemi niżańskiej Marcin Warchoł wręczając strażakom z Zarzecza kluczyki do nowego wozu podkreślał wkład OSP w pomoc mieszkańcom regionu dotkniętym niedawnymi powodziami. – Dwa tygodnie temu, gdy wielka fala powodziowa szła na nasze piękne miasta, miasteczka i wioski, wówczas wy stanęliście pierwsi do obrony domostw, zdrowia i życia mieszkańców Podkarpacia i za to należą się wam wielkie słowa podziękowania i uznania za wasze bohaterstwo i pomoc. Wczoraj byłem między innymi w Birczy i Dubiecku, na terenach dotkniętych falą powodziową, gdyby nie strażacy straty spowodowane powodzią byłyby tam dużo większe. W czynie społecznym poświęcacie swoje życie i zdrowie, by ratować życie i zdrowie innych. Dlatego też kieruję do was wielkie słowa uznania – mówił do strażaków – ochotników z terenu gminy Nisko poseł Marcin Warchoł.