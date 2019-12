Strach przed ekspresówką. Zobacz mapę S74

Chociaż wiele wody w Sanie jeszcze upłynie, zanim na naszym terenie rozpocznie się budowa drogi ekspresowej S74, to jednak przygotowywane warianty przebiegu trasy budzą niemałe obawy, zwłaszcza wśród mieszkańców gminy Pysznica, którzy boją się, że ekspresówka przetnie gminę na pół. Wśród części lokalnej społeczności rozeszła się nawet wieść, że ostateczny wariant został już wybrany, i to taki, który zakłada sporo wyburzeń.

O budowie S74 w naszym regionie mówiło się od lat. Zazwyczaj jednak na rozmowach się kończyło. Niedawno sprawa znów znalazła się na tapecie i wszystko wskazuje na to, że tym razem inwestycja zostanie w końcu zrealizowana.

20 maja br. w Stalowej Woli podpisano umowę z firmą Transprojekt Gdański na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 na odcinku Opatów – Nisko. Wartość umowy to 10 272 960,00 zł. Na wykonanie zadania firma ma czas do 20 sierpnia 2020 roku.

Kiedy pojawiła się mapa z kilkoma wariantami przebiegu planowanej S74, wśród społeczności gminy Pysznica pojawiły się obawy. Do naszej redakcji trafiła kopia protestu, wystosowanego przez mieszkańców do GDDKiA w Warszawie i Rzeszowie oraz do firmy Transprojekt Gdański.

Jego sygnatariusze zwracają uwagę, że budowa S74 według wariantów zielonego (nr 3) lub pomarańczowego (TGD) spowoduje, że gmina Pysznica i sama miejscowość zostanie przecięta na pół, co zahamuje rozwój „społeczny, gospodarczy i przestrzenny”. Ponadto „pociągnie za sobą zniszczenie naszej miejscowości, zburzy spokój życia mieszkańców, a także zniweczy plany i perspektywy rozwoju zarówno naszej miejscowości, jak i gminy”.

Jednocześnie proponują inne rozwiązanie, według nich najkorzystniejsze, czyli według wariantów 1 i 4.

– Na razie żaden wariant przebiegu S74 przez gminę Pysznica nie został ostatecznie zatwierdzony. Obecnie całe zadanie znajduje się we wczesnej fazie projektowania. Firma, która wygrała przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej musi przedstawić cztery warianty – uspokaja wójt gminy Pysznica, Łukasz Bajgierowicz.

Dodaje, że warianty zielony i pomarańczowy są negatywnie opiniowane przez gminę Pysznica.

– Ich realizacja oznaczałaby największą liczbę wyburzeń, tak wyznaczona trasa przecinałaby również gminę na pół. Wariant zielony przecina też nasze tereny inwestycyjne, przeznaczone na sprzedaż pod budownictwo mieszkaniowe. Z kolei wariant pomarańczowy przechodziłby przez cmentarz w Kłyżowie. Będziemy też podnosić kwestię węzła „Podborek”, który pojawia się przy tych dwóch wariantach. Bo on jest wyrysowany praktycznie na osiedlu na Jasnej Polanie. Przygotowujemy znacznie dłuższą listę negatywnych skutków wyboru tych dwóch rozwiązań, którą przekażemy do GDDKiA. Z naszej strony będziemy robić wszystko, aby żaden z tych dwóch wariantów nie został wybrany jako finalny, jeżeli chodzi o przejście przez gminę Pysznica – dodaje wójt Łukasz Bajgierowicz…

Kliknij, aby powiększyć mapę