Stosuj się do tych 4 prostych zasad, a już nigdy nie ucierpisz przez problemy z akumulatorem samochodowym

Otwierasz drzwi, wsiadasz, zapinasz pasy, wkładasz kluczyk do stacyjki, zapalają się kontrolki, przekręcasz… a auto wydaje z siebie żałosne rzężenie, zamiast opalić silnik i zawieźć Cię prosto do celu. Ile razy zdarzyła Ci się podobna sytuacja, skutkująca spóźnieniem się do pracy, szkoły, albo zrujnowaniem planów na wyjazd razem z całą rodziną? A można ich w całkiem prosty sposób uniknąć, należycie dbając o akumulator samochodowy i monitorując stan tego kluczowego podzespołu. Podajemy 4 łatwe do opanowania i wdrożenia reguły, które sprawią że główna bateria zasilająca najważniejsze układy w pojeździe pozostanie sprawna i funkcjonalna przez długi czas.

1. Bądź eko-kierowcą i minimalizuj zużycie energii

Światła zewnętrzne i wewnętrzne, radio, klimatyzacja, system nawigacyjny, wszelkiego typu ładowarki do urządzeń mobilnych – to tylko niektóre z powszechnych we współczesnych samochodach elementów pobierających prąd. Kiedy wszystkie są włączone, często akumulator zwyczajnie nie ma rezerw energii potrzebnych jeszcze do zapłonu. Przed rozruchem należy wyłączyć wszystkie zbędne dodatki, które mogą niepotrzebnie obciążać ogniwa energetyczne. Podczas odpalania silnika warto jeszcze wcisnąć sprzęgło: odcięcie od układu napędowego nieco zmniejsza wartość ładunku niezbędną do wkręcenia motoru na obroty.

2. Nie pozwalaj na wyładowanie ogniw poniżej krytycznego poziomu

W przeciwnym wypadku musisz liczyć się z postępującym zmniejszeniem pojemności baterii. Akumulatory samochodowe podładowują się w trakcie jazdy, aczkolwiek potrzeba do tego pokonania przez pojazd określonego dystansu. Jeśli auto długo stoi w garażu albo przejeżdża tylko krótkie odcinki, spada woltaż – a w konsekwencji obniża się potencjał elektryczny i dochodzi do szkodliwego zasiarczania ogniw. Poziom napięcia w akumulatorze możesz kontrolować na bieżąco prostym, łatwo dostępnym amperomierzem. Minimalna akceptowalna wartość w większości modeli wynosi 12,5 V.

3. Regularne czyszczenie styków z osadów poprawia efektywność urządzenia

I to z dwóch powodów. Po pierwsze: wolny od rdzy, naleciałości po oleju i jakichkolwiek innych zabrudzeń układ zdecydowanie lepiej przewodzi prąd. Czasami akumulator samochodowy jest optymalnie naładowany, jednak zanieczyszczone styki uniemożliwiają przesłanie odpowiedniego ładunku. Po drugie: unikniesz rozładowania baterii poprzez tzw. prądy pełzające. W dużym uproszczeniu – zaśniedziałe kable zatrzymują energię elektryczną w połączeniach, co w dłuższej perspektywie źle wpływa na kondycję ogniw.

4. Zamiast regenerować starą baterię, lepiej kup nową w idealnym stanie

Wprawdzie zaawansowane prostowniki są w stanie nieco podreperować akumulator, to żywotność urządzenia nie jest nieskończona. Jeżeli ogniwa szybko się wyczerpują, prościej i taniej będzie zakupić nową baterię wysokiej jakości. Dobre akumulatory samochodowe w przystępnej cenie można znaleźć chociażby w hurtowni motoryzacyjnej EXPERT auto. Przed zamówieniem baterii warto skonsultować się ze specjalistą i dopasować jej parametry do marki i modelu pojazdu.