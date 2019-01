Sto zwycięstw Oliwii Sybickiej

W ostatnich dniach grudnia 2018 roku w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego rozegrano dwudniowy turniej o puchar Tenisowej Szkoły Podstawowej pod patronatem Roberta Piotra Radwańskiego.

W kategorii zielonej (gra toczyła się do dwóch wygranych setów, do czterech gemów, przy stanie 3:3 rozgrywano tie-break do 7 pkt, w przypadku remisu w setach 1:1 rozgrywano super tie-break do 10 pkt) w której do rywalizacji przystąpiły dzieci z rocznika 2008 i młodsi – z podziałem na dziewczęta i chłopców – wystąpiła Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola. Podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego trafiła do grupy A, którą wygrała z kompletem zwycięstw. W pierwszym meczu pokonała Magdalenę Rybkowską ze Stowarzyszenia Tenisowego Tie-Break Warszawa 4:0, 4:0, w drugim wygrała z Lidią Tempczyk z Węgrowskiego Stowarzyszenia Tenisowego 4:0 4:1, a w trzecim nie dała szans Michalinę Sobol ze Stowarzyszenia AG Tenis Chorzowska w Radomiu 4:1 4:1. Mecz zakończył się kilkanaście minut po 22.

W półfinale Oliwia zmierzyła się z Judytą Gregorczyk z Akademii Tenisowej Masters w Radomiu i wygrała 4:0, 4:1, natomiast w finale pokonała, także bez większych problemów, Annę Tunkiewicz z UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 4:1, 4:0.

Podczas turnieju właściciel obiektu oraz twórca pierwszej w Polsce Akademii Tenisa, Jarosław Lewandowski oprowadził zainteresowanych rodziców po działającej od września 2018 tenisowej szkole podstawowej. Szkoda dysponuje czterema kortami z mączki, przykrytymi halą pneumatyczną. To pierwsze kroki w budowaniu pełnej infrastruktury tego szczególnego miejsca dla przyszłych tenisistów. Docelowo ma tu powstać 16 kortów o różnorodnej nawierzchni, hotel, internat dla 80 uczniów, ponadto korty do padla, baseny zewnętrzne, restauracja, domki bungalow.

Turniej w Kozerkach był dla Oliwii Sybickiej ostatnim w kategorii 9-latek. Od stycznia weszła w ostatni rok kategorii Tenis 10, który zakończy rozgrywkami zieloną piłką.

W ubiegłym roku tenisistka MKT Stalowa Wola zagrała w 19 turniejach w Polsce i w Czechach. W 122 meczach w kategorii zielonej, a więc z rywalami o rok starszymi od siebie – odniosła 100 zwycięstw i doznała 22 porażek.

