Stępień daje Sokołowi nadzieje na wydostanie się ze strefy spadkowej

Gdyby Sokół Nisko tak punktował jesienią, jak punktuje teraz, to zapewne nie martwiłby się dzisiaj o ligowy byt. Drużyna trenera Rafała Leśniowskiego odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu i powoli zbliża się do drużyn, które zajmują miejsca gwarantujące grę w przyszłym sezonie w IV lidze.

W sobotę Sokół gościł Orła. Jedenastka z Przeworska także ma niewesołą sytuację w ligowej tabeli i dlatego spodziewano się meczu walki, meczu, w którym obydwie jedenastki zainteresowane będą tylko i wyłącznie zdobyciem kompletu punktów. I takie właśnie widowisko stworzyły obie ekipy.

W pierwszej połowie kibice jednak nie oglądali goli. Po raz pierwszy piłka znalazła się w bramce dopiero w 67. minucie. Po podaniu Kamila Dziewita celnie przymierzył Damian Juda. Tylko kilka minut trwała radość w ekipie gospodarzy. W 74. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, piłkę w niżańskiej bramce umieścił 22-letni Kamil Kmiotek.

Minęło następnych kilka minut i ponownie wygrywał Sokół. Autorem drugiego trafienia był Jacek Stępień. Goście rzucili się do ataku i w ostatnich dziesięciu minutach gry, przejęli całkowicie inicjatywę, ale do wyrównania nie doprowadzili.

W naszym zespole po raz pierwszy wystąpił w tym roku Marcin Tur, który pojawił się na placu gry na ostatnie kilka minut w miejsce Wojciecha Tyczyńskiego.

SOKÓŁ NISKO – ORZEŁ 2:1 (0:0)

1-0 Juda (67), 1-1 Kmiotek (74), 2-1 Stępień (80)

SOKÓŁ: Drzymała – Sławecki, Maciorowski, Zaskalski (65 Dziewit), Buda (77 Szewc), Drelich (60 Reliński), Juda (90 Sulich), Stępień (85 Szpyra), Miśko, Wojtak, Tyczyński (85 Tur).

ORZEŁ: Kurosz – Kowal, Salwach, Strączek, Kmiote – Błajda (75 Kijanka), Sykała (72 Pigoń), Nikanowycz, Flis, Wilk, Boratyn.

Sędziował Paweł Kantor (Dębica). Widzów 200.