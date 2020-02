Stalowy Run V tuż-tuż

Niespełna miesiąc (21 marca) pozostał do rozpoczęcia piątej edycji charytatywnego biegu Stalowy Run. Podobnie jak wszystkie wcześniejsze, także tegoroczny bieg, rozegrany zostanie na Ciemnym Kącie (grzybek rekreacyjny przy trasie Stalowa Wola – Bojanów), a głównym jego organizatorem jest Dariusz Bańka, nauczyciel ZS nr 2 im. T.Kościuszki w Stalowej Woli i radny powiatowy.

Stalowy Run V – jest biegiem charytatywnym (100% wpłat – darowizn od zawodników jest przeznaczone dla beneficjentów biegu, ludzi w bardzo trudnej sytuacji życiowej, którzy potrzebują pomocy w walce z ciężką chorobą).

W tym roku jest to pan Zbigniew Wojtala, 62-letni mieszkaniec Stalowej Woli, honorowy dawca krwi, chory od 10 lat na chorobę Parkinsona. Sparaliżowany mężczyzna poruszający się na wózku, który bez kosztownej rehabilitacji neurologicznej oraz lekarstw nie może spowolnić tej nieuleczalnej choroby.

Drugą osobą jest pan Kamil Siudak, 32-letni mieszkaniec Jeżowego, chory na mięsaka tkanek miękkich (nowotwór złośliwy) – mąż, ojciec dwójki małych dzieci (chłopiec i dziewczynka w wieku 6 i 4 lat). Niestety, niedawno pan Kamil zmarł. W tej sytuacji organizatorzy biegu postanowili, że kwota, którą zbiorą zostanie przekazana jego rodzinie.

Trasa biegu – 8-km. Uczestnicy będą biec duktami leśnymi, utwardzonymi i po piachu, jak zawsze będą podbiegi i górki.

Warunkiem uczestnictwa w biegu będzie dokonanie dwóch wpłat-darowizn dla w/w beneficjentów biegu: Zbigniew Wojtala, nr konta PL 60 1600 1462 0008 7581 4303 0011 – darowizna na rehabilitację (minimum 20 zł) i Stowarzyszenie Dobro Powraca nr konta 60 2030 0045 1110 0000 0237 0190 – dla Kamila Siudaka (minimum 20 zł). Wydrukowane dowody wpłat trzeba będzie przynieść (tylko do okazania) w dniu biegu do biura zawodów i okazać przy odbiorze numeru startowego. Organizatorzy biegu zastrzegają, że nie przyjmują opłat startowych. Zgłoszenia do biegu należy wysłać na adres mailowy: stalowy.run@o2.pl (imię, nazwisko, wiek w latach (nie podajemy rocznika), informację potwierdzającą wpłaty). Limit zawodników 120 osób.

Uczestnicy nieletni muszą przynieść pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych – oświadczenie, że stan zdrowia pozwala córce/synowi na udział w biegu terenowym Stalowy Run V w dniu 21 marca. Ponadto zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych (imię i nazwisko) zgodnie z aktualną ustawą o danych osobowych (RODO).

Dla każdego uczestnika przewidziano wodę, ciepły posiłek po biegu oraz gorącą herbatę, dla najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych czekać będą puchary, dyplomy i koszulki. Będzie można także wylosować nagrody rzeczowe, m.in. markowe latarki-czołówki, pasy biegowe, karnety.

Kontakt z organizatorami na maila: stalowy.run@o2.pl lub w razie bardzo ważnych spraw pod nr tel. 503 023 691.

