SportStal Szkoła Akrobatyki Sportowej w Stalowej Woli oraz MOSiR Stalowa Wola, Stal i Klub Kaito Stalowa Wola zapraszają na Stalowowolskie Dni Sportu 2019. Honorowy patronat nad dwudniową imprezą, objął Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

13 września (piątek) od godz. 9 do 12 odbywać się będą próby sportowe z akrobatyki, koszykówki, siatkówki i sportów walki, w których będą mogły się sprawdzić uczniowie klas I-III.

– Pokażemy piękno sportu w krótkich pokazach – mówi Edyta Turko, prezes Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej w Stalowej Woli. – Będziemy starali się przekazać dzieciom, czym jest sport i jakie niesie ze sobą korzyści. Mamy nadzieję, że Dzień Sportu zainspiruje dzieci i młodzież do poszukiwania swojej ulubionej dyscypliny sportowej, że od tej pory sport będzie im towarzyszył każdego dnia.

W niedzielę, 15 września od 16 do 19, swoje umiejętności zaprezentują sportowcy, którzy uprawiają: akrobatykę sportową, koszykówka, siatkówkę i sporty walki, głównie brazylijskie jui-jitsu. Koszykarski show zapewni Piotr Piwoński z Krakowa, a drużyna Stali Stalowa Wola wystąpi w pokazowym meczu koszykówki. Na boisko wybiegną także siatkarki Vegi MOSiR, żeby rozegrać towarzyski mecz, natomiast na matach będzie można oglądać w akcji zawodniczki i zawodników trenujących akrobatykę sportową w rzeszowskiej Piramidzie oraz w Szkole Akrobatyki Sportowej SportStal w Stalowej Woli, a także przedstawicieli sportów walki z klubu Kaito Stalowa Wola.

– Stalowowolskie Dni Sportu 2019 to niepowtarzalna okazja, żeby spotkać się i porozmawiać ze sportowcami, trenerami, instruktorami, a może i zapisać swoją pociechę na zajęcia w konkretnym klubie. – Poza tym Dzień Sportu to mnóstwo nagród, niespodzianek i innych atrakcji.

Share 0 Share Share