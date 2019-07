Stalowowolski szpital ma nowy blok operacyjny!

[Zdjęcia] 25 mln zł kosztowała budowa i wyposażenie nowej części Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w której mieści się nowoczesny blok operacyjny, pracownia endoskopowa i centralna sterylizatornia. Oficjalne otwarcie inwestycji odbyło się 10 lipca, a pierwsi pacjenci trafią na blok operacyjny już w przyszłym tygodniu.

– To wielka chwila przede wszystkim dla mieszkańców naszego powiatu, miasta, którzy będą z tego korzystali. Dzisiaj otwieramy blok operacyjny, potężną inwestycję, która zawsze nam się śniła, bo przez ostatnie siedem lat mieliśmy warunkowe dopuszczenie naszego starego bloku operacyjnego przez sanepid do działalności. To jest historyczna inwestycja dla naszego powiatu, nie tylko ze względu na pieniądze, które opiewają na 25 mln zł, ale również ze względu na wagę tego wydarzenia, tego bloku operacyjnego, który jest sercem każdego szpitala – mówił podczas otwarcia Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Inwestycja została zrealizowana od podstaw na całej powierzchni drugiego piętra Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. Obejmowała kompleksowe roboty budowlane: wybudowanie nowych pomieszczeń, montaż instalacji, prace wykończeniowe, wymianę istniejącej, przestarzałej aparatury i sprzętu medycznego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz doposażenie ich w nowoczesną aparaturę medyczną.

– Nasz staruszek skończył 63 lata. Najbardziej jestem szczęśliwy z tego, że nie będziemy mówić już stary blok operacyjny tylko nowy blok operacyjny. W roku 2017 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze strony środków unijnych, województwa podkarpackiego i powiatu stalowowolskiego. Przez ten czas miałem okazję pracować ze wspaniałymi ludźmi: lekarzami, pielęgniarkami, architektami, inżynierami. To był wspaniały czas budowy. Teraz jesteśmy szczęśliwi, że oddajemy inwestycję, która od przyszłego tygodnia zacznie funkcjonować i pierwsi pacjenci wjadą na blok operacyjny – mówi Edward Surmacz, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Finalnie powstał kompleksowo wyposażony blok operacyjny, składający się: z 5 sal operacyjnych z zapleczem do przygotowania pacjenta do zabiegu, sali wybudzeniowej (pooperacyjnej) na 6 stanowisk oraz 3 sal zabiegowych pracowni endoskopowej – gastroskopii, kolonoskopii oraz sali przeznaczonej do zabiegów wykonywanych pod kontrolą aparatu RTG.

W salach bloku operacyjnego będą przeprowadzane zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne, urologiczne, laryngologiczne i ginekologiczne.

Na części parteru pawilonu powstała nowoczesna centralna sterylizatornia, która w celu umożliwienia bezpośredniego transportu narzędzi pomiędzy blokiem operacyjnym i sterylizatornią jest połączona z blokiem operacyjnym wydzielonymi dźwigami towarowymi, przy zachowaniu rozdziału dróg „czystych” od „brudnych”.

Powierzchnia całkowita nowych, wybudowanych i wyposażonych pomieszczeń wynosi 2 390 m kw.

Całkowita wartość projektu pod nazwą „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych”, ma wartość 24 mln 723 tys. zł, z czego zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wyniosło 9 mln 939 tysięcy złotych. Natomiast pozostałą kwotę – 14 mln 783 tys. zł zapewnił Powiat Stalowowolski. Ponadto poza projektem, niezbędne dla funkcjonalności całej inwestycji, dofinansowanie szpitala wyniosło ok. 1 mln zł.