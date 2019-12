Stalowowolski szpital ma nowe wyposażenie bloku operacyjnego

Końcem roku 2019 szpital w Stalowej Woli wzbogacił się o specjalistyczny sprzęt, który trafił na nowy blok operacyjny. Tabor stalowowolskiej lecznicy zasiliła też nowa karetka.

W ramach projektu „Zakup wyposażenia dla bloku operacyjnego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” zakupiono: zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji urazowych i powypadkowych, w tym: narzędzia chirurgiczne, narzędzia ortopedyczne, narzędzia typowo specjalistyczne laryngologii, narzędzia typowo specjalistyczne urologii, narzędzia typowo specjalistyczne w chirurgii laparoskopowej wraz z doposażeniem toru wizyjnego w kamerę 3D do celów operacyjnych/diagnostycznych – narzędzia uzupełniające – narzędzia okulistyczne; systemy do trepanacji wraz z oprzyrządowaniem w tym: zestaw do trepanacji czaszki z oprzyrządowaniem, zestaw napędów wraz z akcesoriami do ortopedii i laryngologii; akcesoria i niezbędne wyposażenie wspomagające do zabezpieczenia poszkodowanego po wypadkach komunikacyjnych, w tym: opaski/aparaty do uzyskania niedokrwienia, opaski uciskowe, stabilizatory zewnętrzne. Zadanie pochłonęło ponad 589 tys. zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości to ponad 580 tys. zł, resztę dołożył powiat.

W listopadzie szpitalna flota wzbogaciła się o nową karetkę. Renault Master to jeden z 200 pojazdów sfinansowanych przez rząd w ramach ogólnopolskiego programu wymiany ambulansów. Dotację w kwocie 400 tys. zł na zakup karetki przekazała we wrześniu wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Karetka dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jest jedną z 12, jakie w ramach wspomnianego programu trafiły do lecznic na terenie Podkarpacia. Kwotę 20 tys. zł na wyposażenie jej w niezbędny sprzęt dołożyła gmina Stalowa Wola, a 13 tys. zł szpital wyłożył z własnego budżetu. Obecnie stalowowolska lecznica posiada 4 karetki: 1 karetkę typu „S” (specjalistyczna) oraz 3 karetki typu „P” (podstawowa).