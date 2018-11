[Zdjęcia] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zainaugurował akcję „Stalowowolska Paczka Pomocy”. Akcja będzie miała na celu przedświąteczną, materialną pomoc osobom starszym, mieszkającym na terenie naszego miasta.

Pomysł narodził się wśród stalowowolskich pracowników pomocy społecznej. O tym, kto był jego głównym inicjatorem i jaki jest cel akcji mówi Małgorzata Gotfryd z MOPS-u w Stalowej Woli:

W ramach inicjatywy zbierane będą konkretne artykuły nadające się do dłuższego przechowywania. O jakie rzeczy konkretnie chodzi mówi Agnieszka Geraszek, pracownik MOPS-u w Stalowej Woli:

Akcja prowadzona będzie w Stalowej Woli. W jej organizację włączyć się mogą firmy, instytucje, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe. Na ich terenie prowadzona będzie zbiórka darów. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swój udział do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie głównym punktem magazynowania darów. Miejsca, w których prowadzona będzie zbiórka opatrzone zostaną plakatami posiadającymi logo akcji.

Termin zbiórek zaplanowany jest na okres od 26 listopada do 14 grudnia 2018 roku. Do 21 grudnia paczki trafią do potrzebujących seniorów.

Akcja prowadzona będzie cyklicznie na terenie naszego miasta w każdym roku przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, a także w sytuacjach nagłych, kryzysowych związanych np. z klęskami żywiołowymi z myślą o potrzebujących mieszkańcach Stalowej Woli. Organizatorzy nie chcą ograniczać pomocy tylko do seniorów. Z uwagi na inne grupy społeczne potrzebujące wsparcia, w przyszłych zbiórkach grupa odbiorców może się poszerzyć.