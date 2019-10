Stalowowolska paczka pomocy – edycja 2019

We wtorek 15 października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli odbyła się konferencja inaugurująca akcję charytatywną pn. „Stalowowolska Paczka Pomocy”. W tym roku adresatami akcji są seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Zbiórki artykułów spożywczych i chemicznych odbywać się będą od 14 października do 20 listopada br.

Celem akcji jest wsparcie osób starszych w wieku 60 plus oraz osób niepełnosprawnych ze Stalowej Woli, będących w trudnej sytuacji finansowej w okresie przedświątecznym poprzez zbiórkę darów rzeczowych nadających się do dłuższego przechowywania (artykułów spożywczych i chemicznych), a następnie przekazanie ich, tym osobom za pośrednictwem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wolontariuszy.

W ramach akcji zbierane będą artykuły spożywcze w tym m.in. kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata, miód, dżem, kasze, ryż, cukier, mąka, olej, konserwy, słodycze itp. oraz artykuły chemiczne w tym m.in. płyn do mycia naczyń, płyn do podłóg, mydło, proszek lub płyn do prania itp. Nie będą zbierane pieniądze, leki i medykamenty oraz płody rolne (owoce, warzywa).

Zbiórka może odbywać się jedynie w miejscach publicznym, oznakowanych symbolami akcji na terenie Stalowej Woli. Zbiórki darów w ramach akcji mogą być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem przez instytucje publiczne, firmy prywatne, placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe z terenu Stalowej Woli.