Stalowowolska biblioteka wysoko w zestawieniu „Rzeczpospolitej”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zajęła 23. miejsce w ogólnopolskim rankingu bibliotek opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Z rankingu wynika, że co piąty mieszkaniec Stalowej Woli aktywnie pożycza książki.

Jak gazeta oceniała biblioteki? Wysłała ankiety do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast. Ankieta zawierała 26 pytań. – Ocenialiśmy między innymi powierzchnię biblioteki i jej filii w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniliśmy czas pracy biblioteki, księgozbiór w przeliczeniu na 200 mieszkańców, wielkość tego księgozbioru nabytego w ostatnich 10 latach, jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki – wyjaśniają organizatorzy rankingu.

Punkty przyznano za dostępne tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Można było je uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie. I tu nasza biblioteka też wysoko punktowała.

W ankiecie pytano miedzy innymi o: różne formy wypożyczania książek, udostępnianie e-booków, udział biblioteki w ogólnopolskich działaniach promujących czytelnictwo oraz o nagrody i wyróżnienia branżowe, a tych stalowowolska placówka otrzymała kilka w 2018 roku. Ważne było także to czy biblioteka na swoją działalność czy imprezy, jakie organizuje pozyskuje dotacje i środki z zewnątrz.

Ranking pokazuje, że wśród wielu bibliotecznych placówek bardzo mocno trzymają się biblioteki podkarpackie. W pierwszej 25. znalazło się pięć z nich: z Lubaczowa, Boguchwały, Cieszanowa, Kolbuszowej oraz ze Stalowej Woli. Zestawienie wygrała biblioteka z Barcina (woj. kujawsko-pomorskie), druga była placówka czytelnicza z Sianowa (woj. zachodniopomorskie), a trzecia książnica z Łomży.

Z rankingu wynika, że co piąty mieszkaniec Stalowej Woli aktywnie pożycza książki – średnio jest ponad 17 sztuk na rok. Ilość pozycji dostępne na każde 1000 mieszkańców to aż 3838 – w tym 40% księgozbioru zostało zakupione już po 2008 roku, a więc są to książki najbardziej atrakcyjne dla czytelników.

– Chcemy gwarantować wysokiej jakości usługi czytelnicze i kulturalne adresowane do naszych użytkowników, wsłuchujemy się w ich potrzeby, wskazówki, oczekiwania. To sukces nie tylko naszej biblioteki i jej pracowników, ale przede wszystkim naszych czytelników – mówi Ewa Biały, dyrektor stalowowolskiej biblioteki. Przed rokiem, w podobnym rankingu ogólnopolskiego dziennika, MBP sklasyfikowano na 54. pozycji. W tegorocznym, uwzględniono 760 bibliotek z całego kraju.