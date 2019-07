Stalowowolscy policjanci świętowali

– Policja to tysiące funkcjonariuszy gotowych nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy, każdemu kto jej potrzebuje. To służba, która nie zna zmęczenia. To służba wymagająca odwagi, wysokich kwalifikacji zawodowych i odpowiednich predyspozycji – mówi mł. inspektor Janusz Śnios, komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli. Okazją do wygłoszenia tych słów, były obchody Święta Policji, które odbyły się 19 lipca w Spółdzielczym Domu Kultury.

Powiatowe obchody Święta Policji dają możliwość podziękowania funkcjonariuszom za ich pracę. W tym roku miały one jednak wyjątkowy charakter, ponieważ świętujemy również 100-lecie powstania Policji Państwowej.

Co roku Święto Policji jest również okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie policyjne. W tym roku otrzymało je, aż 70 funkcjonariuszy.

– To szczególny dzień dla nas, policjantów, pracowników policji. W tych dniach przyjmujemy życzenia, awanse i nagrody. 70 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli zostało mianowanych na wyższe stopnie policyjne, w tym siedmioro przedterminowo. Ponadto z okazji Święta Policji odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli, w których policjanci rywalizowali indywidualnie i drużynowo – informuje starszy sierżant Katarzyna Wieczorek z KPP w Stalowej Woli.

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 29 (18.07.2019)