Stalowowolscy policjanci na rowerach ruszają w miasto

[Zdjęcia] Od września na ulicach Stalowej Woli możemy spodziewać się policyjnych patroli rowerowych. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta, funkcjonariuszom przekazane zostały cztery rowery, które usprawnią ich prace i poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.

Oficjalne przekazanie jednośladów odbyło się w środę, 19 września.

– Ten pomysł, żeby na terenie Stalowej Woli uruchomić patrole rowerowe to pomysł samych mieszkańców. Prosili, aby była efektywna, cicha służba, która może podjechać i zainterweniować, szczególnie teraz, kiedy mamy również piękne, ale duże tereny rekreacyjne jak: błonia nadsańskie, park miejski, który się zmienia. To również wymaga skutecznego narzędzia patrolowania. Myślę, że te rowery i funkcjonariusze, dobrze przeszkoleni i przygotowani, to najlepszy przykład tego, jak miasto może współpracować z policją. Stalowa Wola jest miastem rowerów i dziś do grona mieszkańców dołączyła jeszcze policja – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Służbę patrolową na jednośladach pełnić będzie ośmiu policjantów z wydziału prewencji i ruchu drogowego. Patrole rowerowe będą kierowane w miejsca, gdzie utrudniony jest dostęp radiowozem.

– Od dawna myśleliśmy o patrolach rowerowych. Powstają w mieście nowe tereny rekreacyjne, do których nie zawsze da się dojechać radiowozem, a patrole rowerowe dają tę możliwość. Dlatego jeszcze we wrześniu postaramy się patrole skierować w te miejsca gdzie mieszkańcy widzą taką potrzebę – mówi komendant policji powiatowej w Stalowej Woli mł. insp. Janusz Śnios.

Policjanci będą poruszać się na rowerach Unibike Globetrotter GTS o ramie ze stopów aluminium, które wyposażone są m.in. w hamulce tarczowe. Koszt jednego roweru to 4,5 tys. złotych. Dodatkowo policjanci wyposażeni są w specjalistyczne mundury, buty, kaski i akcesoria. Koszt takiego jednego zestawu wynosi ponad 1,2 tys. złotych.