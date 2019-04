Stalowowolscy poeci przywitali wiosnę

[Zdjęcia i film] 11 kwietnia stalowowolscy poeci wierszami przywitali wiosnę. Poetyckie spotkanie odbyło się w czytelni Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Siedlanowskiego 3 w Stalowej Woli.

– Pomysłodawcą reaktywowania tego typu spotkań jest Agnieszka Bulicz, wiceprezes naszego stowarzyszenia. To wydarzenie różni się od pozostałych tym, że to nie jest wieczór jednego autora. Swoje wiersze będą prezentowali członkowie stowarzyszenia oraz sympatycy i przyjaciele. Dzisiejszym tematem przewodnim jest wiosna i wszystko co z nią związane czyli otaczająca nas przyroda, natura – mówi Grzegorz Męciński, prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”.

Podczas czwartkowego spotkania swoje wiersze o wiosennym wydźwięku oraz liryki ulubionych poetów zaprezentowali członkowie stowarzyszenia: Kazimierz Linda, Beata Sudoł–Kochan, Agnieszka Bulicz, Krzysztof Kwasiżur, Elżbieta Ferlejko, Grzegorz Męciński, Wiktoria Serafin, Anna Nowakowska, Jacek Kotwica i Józef Dziura oraz sympatycy stowarzyszenia: Joanna Męcińska, Eugeniusz Pędlowski i Jan Kubiak.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbały uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli: Maja Niekurzak i Weronika Cygan. Dziewczynkom akompaniowała Elżbieta Mazurkiewicz.