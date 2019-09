Stalówki szykują się do ligowego sezonu

W sierpniu w słowackim Bardejowie rozgrywany był międzynarodowy turniej, w którym uczestniczyła kadra województwa podkarpackiego z rocznika 2006, która przygotowuje się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W składzie kadry znalazły się trzy zawodniczki Stali Stalowa Wola: Izabela Kołacz, Kinga Oczak i Emilia Pogoda.

– Pokazały się z bardzo dobrej strony. Usłyszałem kilka ciepłych słów na temat ich umiejętności i możliwości, i dlatego uważam, że mają duże szanse na stałe zadomowić się w kadrze województwa – mówi ich klubowy, Artur Karlik.

Zanim rozpoczął się rok szkolny, koszykarki Stali przebywały na zgrupowaniu sportowym w Rakszawie, gdzie pracowały w bardzo dobrych warunkach treningowych.

– Była praca, ale był też relaks. Oprócz zajęć stricte koszykarskich, był czas na wycieczkę do zamku w Łańcucie, basen oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Odbywały się również seanse filmowe – oczywiście o tematyce koszykarskiej – podkreśla trener Karlik.

W nadchodzącym sezonie ligowym Stal wystawi do rozgrywek na Podkarpaciu zespoły: kadetek, młodziczek oraz U-12 lub U-13.

