Smutne zakończenie sezonu w Stalowej Woli. Pogoń Siedlce pewnie pokonała Stal

Nie tak miało wyglądać sobotnie popołudnie przy Hutniczej 10A. Wszyscy zgromadzeni na obiekcie, liczyli że drużyna postawi stempel i przypieczętuje utrzymanie. Tak się jednak nie stało, a po meczu na trybunach zrobiło się bardzo smutno.

Obie drużyny przed 34. serią gier nie były pewne utrzymania, choć miały wszystko w swoich rękach. Nikt nie zamierzał kalkulować, bowiem tylko jedno było pewne, ten kto wygra, zapewni sobie ligowy byt.

Lepiej w sobotnią potyczkę mogła wejść Pogoń Siedlce, która ruszyła z groźną akcją na bramkę Stali Stalowa Wola. Norbert Wojtuszek wrzucał w „szesnastkę”, ale tam czujny był Dawid Pietrzkiewicz. Ta sytuacja widocznie podrażniła zielono-czarnych, którzy próbowali przejąć inicjatywę oraz własne warunki na murawie. W 7. minucie sporo radości stalowowolskiej publice mógł dać Krzysztof Kiercz. Obrońca Stalówki najwyżej wyskoczył do piłki, którą próbował posłać do siatki, lecz w ostatniej chwili tą wybił z linii bramkowej Tomasz Margol.

Stal ruszyła więc do ataku i coraz częściej zaczęła bywać na połowie rywala. Okazje mieli Szymon Jopek oraz Dominik Chromiński, ale nie znalazły one drogi do siatki. Podopieczni Szymona Szydełko nie umieli znaleźć sposobu drużynę przyjezdnych, która spokojnie czekała na możliwość wyprowadzenia kontry. Pogoń w końcu się doczekała i tuż przed przerwą cieszyła się z prowadzenia. Piotr Marciniec podawał do Marcina Kozłowskiego, a ten znalazł się sam na sam z bramkarzem zielono-czarnych i podcinką umieścił piłkę w siatce.

Piłkarze Stalówki po przerwie postawili wszystko na jedną kartę i ruszyli do ataku, chcąc jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Pogoń zaś cały czas stosowała swoją taktykę i po chwili było już 0:2. Piłkę przejął Maciej Firlej, który następnie oddał piękny strzał w samo okienko, przy którym bramkarz zielono-czarnych nie miał nic do powiedzenia.

Gospodarze nadal próbowali coś zmienić, jednak było o to niezwykle ciężko. Zawodnikom Stali nie można było odmówić zaangażowania. Podopieczni Szymona Szydełko chcieli na wszystkie sposoby wcisnąć piłkę do siatki, ale bramka strzeżona przez Rafała Misztala była jak zaczarowana.

Pogoń Siedlce spokojnie wyczekiwała kolejnej okazji i w 84. minucie ponownie wyszła z zabójczą kontrą. Adam Mójta podawał do Kamila Walkowa, a ten umieścił piłkę w siatce. Goście mieli jeszcze jedną groźną okazję, ale futbolówka zatrzymała się na słupku.

STAL – POGOŃ 0:3 (0:1)

0-1 Marcin Kozłowski (45), 0-2 Maciej Firlej (54), 0-3 Kamil Walków (84)

STAL: Pietrzykiewicz – Zmorzyński (70. Szifer), Płonka, Mroziński, Sobotka (59. Waszkiewicz), Śpiewak, Jarosz, Jopek, Witasik, Kiercz (59. Stelmach), Chromiński (59. Szczutowski)

POGOŃ: Misztal – Marciniec (89, Barciak), Margol, Wiktoruk, Olszewski, Wojtuszek, Ocenas, Firlej (83. Walków), Kozłowski (65. Mójta), Brodziński, Repka

Żółte kartki: Mroziński, Jopek, Witasik, Płonka, Stelmach, Szczutowski – Repka, M.Kozłowski

Sędziował: Paweł Kukla (Kraków)

Autor: Radosław Kuśmierz