„Stalówka” na razie z kompletem. W piątek mecz wyjazdowy z Podhalem Nowy Targ

Szósty sparing rozegrali piłkarze drugoligowej Stali i odnieśli szóste zwycięstwo. W środku tygodnia pokonali byłą drużynę swojego trenera, czyli Sokoła Sieniawa (III liga), a w sobotę wygrali ze swoim rywalem z ligi, Górnikiem Łęczna.

W spotkaniu z Sokołem, podobnie, jak w sparingu z rezerwami Korony Kielce, wygranym przez nasz zespół 4:2, Stal rozstrzygnęła jego losy już do przerwy. W naszym zespole zagrała dwójka piłkarzy, którzy jesienią bronili barw Sokoła, bramkarz Matthew Korziewicz i obrońca Dominik Ochał.

Trzy dni później przyjechał do Stalowej Woli kandydat do awansu do I ligi, Górnik Łęczna. Mecz mógł się podobać, jedni i drudzy stwarzali sytuacje strzeleckie, ale tylko jedna z nich została zamieniona na gola. W 40. minucie, po składnej, zespołowej akcji, pokonał Rojka obchodzący tego dnia 29 urodziny Michał Fidziukiewicz.

Kolejnym sparingpartnerem Stali będzie w Walentynki (piątek, 14 lutego), Podhale Nowy Targ, dziesiąta drużyna III ligi grupy IV. Spotkanie wyjazdowe.

STAL – SOKÓŁ 3:2 (3:1)

1-0 Jopek (12), 2-0 Stelmach (19), 2-1 Purcha (38), 3-1 M.Płonka (45), 3-2 Majda (73)

STAL: Korziewicz (30 Pietrzkiewicz, 60 Siudak) – Mroziński (30 Śpiewak), Kiercz (30 Witasik), Jarosz (30 Testowany, 80 Sobotka) – Waszkiewicz (45 Szifer), Jopek (30 M.Płonka 60 Stępniowski), Stelmach, Testowany (45 Marut), Zmorzyński (30 Sobotka, 60 Testowany) – T.Płonka (30 Tłuczek, 65 Piotrowski), Fidziukiewicz (30 Szczutowski, 60 Testowany).

STAL – GÓRNIK 1:0 (1:0)

1-0 Fidziukiewicz (40)

STAL: Pietrzkiewicz (65 Siudak) – Jarosz (46 Sobotka), Kiercz, Witasik – Szifer (46 Waszkiewicz), Jopek (60 Śpiewak), Płonka (65 Stępniowski), Chromiński (65 Marut), Zmorzyński (46 Mroziński) – Fidziukiewicz (65 Tłuczek), Płonka (46 Szczutowski).