Stalowe derby Podkarpacia dla „zielono-czarnych”

Pierwsze zwycięstwo na swoim nowym stadionie odnieśli piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. W derbach Podkarpacia „zielono-czarni” pokonali imienniczkę z Rzeszowa 3:0. Goście ostatnie pół godziny spotkania grali w dziewięciu.

Mecz od początku prowadzonym był w dobrym tempie. Pierwszą groźną sytuację stworzyli goście. W 9. minucie na szarże zdecydował się Piotr Głowacki, ale jego uderzenie obrońcy z Rzeszowa wybili na rzut rożny. Chwile później po uderzeniu Wojciecha Reimana z rzutu wolnego, piłka przeleciała metr nad poprzeczką. „Stalówka” po raz pierwszy zagroziła rywalom w 20. minucie. Po indywidualnej akcji, na strzał zdecydował się Kacper Śpiewak. Ale i jemu zabrakło precyzji, piłka przeleciała obok bramki.

Dwie minuty później rzeszowianie zmarnowali „setkę”. Oko w oko z Dawidem Pietrzkiewiczem znalazł się Damian Michalik. Z ośmiu metrów trafił prosto w naszego bramkarza. Niewykorzystanie tak znakomitej okazji, zemściło się na przyjezdnych w 28. minucie. Michał Fidziukiewicz przyjął piłkę na 30 metrze, odegrał na prawo do Adama Waszkiewicza, a ten wrzucił na 10 metr w pole karne. „Fidziu” źle przyjął futbolówkę, odskoczyła mu od nogi, ale że nie było przy nim żadnego z obrońców Stali Rzzeszów, więc doskoczył do niej i huknął nie do obrony w długi róg.

Tuż przed przerwą goście mogli wyrównać. Piłka po soczystym uderzeniu Artura Pląskowskiego z 16 metrów, trafiła w słupek.

W drugiej połowie Stal Stalowa Wola zdobyła kolejne dwie bramki. W tym czasie zespół z ul. Hetmańskiej w Rzeszowie grał w osłabieniu. W 61. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Pląskowski, a dwie minuty później to samo spotkało Kłosa.

w 66. minucie, grającą z przewagą dwóch zawodników „Stalówka” zdobyła drugą bramkę, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej Fidziukiewicza i gola nie uznał. Kilka minut później napastnik Stal znów trafił do rzeszowskiej bramki i tym razem uczynił to prawidłowo. Jopek źle trafił w piłkę, posłał wysokiego loba wprost na głowę Fidziukiewicza, stojącego samotnie przed bramką Kaczorowskiego, który nie mógł nie wykorzystać tak idealnego zagrania i głową wpakował piłkę do bramki.

Wynik ustalił 80. minucie, wprowadzony chwilę wcześniej na boisko, Bartłomiej Ciepiela, który oddał celny strzał w długi róg z okolic szesnastego metra.

Stal Stalowa Wola – Stal Rzeszów 3:0 (1:0)

1-0 Fidziukiewicz (28), 2-0 Fidziukiewicz (72), 3-0 Ciepiela (80)

STALOWA WOLA: Pietrzkiewicz – Waszkiewicz (77 Kiercz), Mroziński, Witasik, Jarosz, Sobotka – Jopek (78 Szifer), Stelmach, M.Płonka (67 Chromiński) – Fidziukiewicz, Śpiewak (58 Ciepiela).

RZESZÓW: Kaczorowski – Trznadel (68 Sierant), Sylwestrzak, Góra, Głowacki – Michalik (71 Jarecki), Mozler (63 Pieczara), Kotwica, Reiman, Kłos (82 Szczepanek) – Pląskowski.

Sędziował Marcin Szrek (Kielce).

Żółte kartki: Ciepiela – Pląskowski, Kotwica, Pieczara, Góra.

Czerwone kartki: Pląskowski (61. minuta, druga żółta), Kotwica (63. minuta, druga żółta).

Mecz bez udziału publiczności.