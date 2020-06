Stalowcy na szkoleniu u Złotka

W minioną sobotę, piłkarze Stali piłkarze przeszli szkolenie z arbitrem PKO Ekstraklasy Mariuszem Złotkiem. Dotyczyło ono zagrań ręką w polu karnym.

To temat, który wywoływał i wciąż wywołuje wiele kontrowersji. Nieporozumienia wywołują zarówno same przepisy, które co jakiś czas ulegają przekształceniom, jak również kontrowersyjne interpretacje sędziów – pomimo wprowadzenia systemu VAR – budzące wiele emocji. Od lipca ubiegłego roku obowiązują nowe regulacje. I o nich właśnie przypominał piłkarzom jeden z najlepszych w Polsce w ostatniej dekadzie sędziów, Mariusz Złotek. Warto więc, żeby także kibice, zanim zaczną komentować decyzję sędziów, czy było zagranie ręką, czy nie, czy należał się rzut karny, czy nie należał się, również poszerzyli swą wiedzą na ten temat.

W artykule 12 Przepisów Gry na sezon 2019/20 ustanowiono podział na sytuacje, w których sędzia obligatoryjnie powinien uznać przewinienie zagrania ręką, a także na takie, w których uznanie złamania przepisów podlega ocenie uznaniowej arbitra.

Zagranie piłki ręką jest złamaniem przepisów gry w każdym przypadku, gdy: zagranie jest umyślne (zawodnik wykonał ruch ręką lub ramieniem w kierunku piłki), piłkarz po dotknięciu piłki ręką, przejął posiadanie piłki, przez co stworzył realne szanse na strzelenie bramki lub doprowadził do jej zdobycia, zawodnik strzelił gola ręką bezpośrednio, niezależnie od umyślności.

Dotknięcie piłki ręką może zostać uznane za przewinienie, zależnie od interpretacji sędziego, gdy: ręka piłkarza nienaturalnie zwiększyła obrys jego ciała, kiedy dłoń uniesiona była w górę (znajdowała się powyżej barku).

Odpowiedzialności za kontakt ręki z piłką nie wyklucza sytuacja, w której nieprzepisowe zagranie było konsekwencją wcześniejszego odbicia się piłki od innego gracza, który znajdował się w bliskiej odległości.

Dotknięcie piłki ręką nie powinno stanowić przewinienia, kiedy kontakt ręki z piłką nastąpił bezpośrednio po tzw. kiksie zawodnika, dotknięcie nastąpiło bezpośrednio po kontakcie z piłką innego zawodnika znajdującego się w bliskiej odległości, kiedy dłoń nie powiększa obrysu ciała i kiedy zawodnik dotknął piłki podczas upadku, gdy ręka znajdowała się między jego ciałem a murawą.

Powyższe przepisy obowiązują bez wyjątku również w przypadku bramkarza interweniującego poza własnym polem karnym. Jak widać istnieje więc kilka wyjątków, w których dotknięcie piłki nie będzie stanowiło złamania przepisów, bądź ostateczna ocena należeć będzie do sędziego.