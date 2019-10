Stalowa Wola z dobrą energią

W poniedziałek 7 października w podrzeszowskiej Jasionce miało miejsce ważne wydarzenie dla Stalowej Woli. Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) podpisała list intencyjny z TAURON Wytwarzanie, który jest wstępem do poszerzenia jej zasobów wytwórczych opartych na gazie ziemnym o blok OZE, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie tego zakładu, a będący własnością właśnie TAURON Wytwarzanie.

– Bardzo się cieszę, że dochodzi do porozumienia, które przyczyni się do bezpiecznego funkcjonowania całego układu zasilania na Podkarpaciu. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na dostarczanie energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i z dbałością o środowisko naturalne – mówił Krzysztof Tchórzewski Minister Energii.

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia przypomniał zły stan stalowowolskiego zakładu sprzed 4 lat i starania podjęte przed dwie spółki Skarbu Państwa, by uratować obiekt przed upadkiem. – Doprowadziliśmy tę inwestycję do takiego stanu, że dzisiaj mamy prawie 90% zaawansowania. Jednocześnie kierując się wrażliwością społeczną i odpowiedzialnością społeczną biznesu, nie ukrywam, że motywowani przez prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, staramy się zapewnić takie rozwiązania, żeby Stalowa Wola w dalszym ciągu istniała na energetycznej mapie Polski. Bez uszczerbku dla pracowników i dla miasta idziemy do przodu i realizujemy program inwestycyjny – mówił Filip Grzegorczyk.

Wiceprezydent Stalowej Woli Renata Knap podziękowała w imieniu całej społeczności za podjęte działania. – To dla nas znacząca inwestycja, która powoduje rozwój naszego miasta, ale też która powoduje zachowanie spokoju jeśli chodzi o miejsca pracy. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe inwestycje i rozwiązania – mówiła Renata Knap.

Podczas Kongresu 590 Elektrociepłownia Stalowa Wola podpisała też kluczową, 12-letnią umowę z General Electric na serwis turbiny gazowej w budowanym bloku gazowo-parowym o mocy 450 mWe. Ta istotna inwestycja, znajdująca się w finalnym etapie realizacji, przejmie rolę podstawowego źródła ciepła dla 60 tys. okolicznych mieszkańców.

– Dzisiaj podpisujemy dwie umowy. Jedna dotyczy porozumienia o przeniesieniu bloku biomasowego z TAURON Wytwarzanie do ECSW, a druga to wreszcie umowa gwarancyjna z GE. Trzeba pamiętać, że tamtej umowy nie było i byliśmy osieroceni jak chodzi o bezpieczeństwo prawne tego projektu. Dzisiaj te sprawy znajdują swój dobry finał – podsumował prezes TAURON Polska Energia.

Podczas podpisania tych kluczowych umów obecny był także Krzysztof Sobolewski przewodniczący komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, który aktywnie wspierał samorząd w pozytywnym rozstrzygnięciu kwestii

W Elektrociepłowni Stalowa Wola budowane jest także rezerwowe źródło ciepła, na które składają się kotłownia oraz instalacje pomocnicze i łączące kotłownie z instalacjami budowanego bloku gazowo-parowego. W kotłowni zostaną zainstalowane 4 kotły podgrzewające wodę sieciową na potrzeby grzewcze systemu ciepłowniczego Stalowej Woli i Niska oraz jeden kocioł wytwarzający parę wodną dla lokalnych odbiorców przemysłowych. Przekazanie instalacji do eksploatacji ma nastąpić w 2020 roku.

Grupa TAURON prowadzi też program budowy farm fotowoltaicznych. Obejmuje on pięć lokalizacji. Jedną z nich jest Jelnia w Stalowej Woli.

