Stalowa Wola: Wspólna lektura polskich nowel

[Zdjęcia] Kolejna, ósma już edycja „Narodowego czytania” za nami. Do tegorocznej odsłony akcji wybrano osiem polskich nowel. 7 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, przypomnieliśmy sobie fragmenty trzech z nich.

„Narodowe czytanie” to rozpoczęta w 2012 roku ogólnopolska akcja publicznego czytania największych dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane narodowym by podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym celem tej inicjatywy jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W tym roku para prezydencka zaproponowała do czytania polskie nowele. Prezydent Andrzej Duda z małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Na liście znajdują się: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym”, Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego. W Stalowej Woli czytano fragmenty trzech ostatnich nowel.

– Pierwszy tekst „Pamiątki Soplicy” jest bardzo trudny. To jest staropolszczyzna i trzeba było trochę poćwiczyć, żeby dać radę przeczytać. Pozostałe też nie są łatwe, bo są dialogowane. Trzeba w nich było wyczuć klimat i z tej naszej mikrosceny widzowi sprzedać – mówiła Maria Bemebenk, reżyserka Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy, która wybrała fragmenty nowel i przygotowała uczestników.

W bibliotece nowele czytali przedstawiciele władz: Aldona Bilska-Kokosińska, Dariusz Bańka, Tomasz Kaczmarek, Joanna Piechuta oraz reżyser i aktorzy ATD: Maria Bembenek, Joanna Lubera, Małgorzata Grudzień, Ewa Krukowska, Magdalena Krawiec, Leszek Baran, Łukasz Kędra.

W spójną całość, literacką ucztę połączyły utwory Jacka Kaczmarskiego z płyty zatytułowanej „Sarmatia”.

Wzorem lat ubiegłych, przy współpracy ze Stalowowolską Strefą Gospodarczą, biblioteka przygotowała dla wszystkich gości niespodziankę w postaci wybicia okolicznościowej monety. Każdy chętny mógł również do swojego wybranej noweli wbić specjalną pieczęć przygotowaną na tę okoliczność przez Kancelarię Prezydenta RP.