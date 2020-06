Stalowa Wola: W reżimie sanitarnym ruszyły matury

[Zdjęcia] W poniedziałek, 8 czerwca, ruszył maturalny maraton. Absolwenci liceów ogólnokształcących i techników przystąpili o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Tegoroczni maturzyści, których w całej Polsce jest ponad 270 tys. swój egzamin dojrzałości zapamiętają w szczególny sposób. Nie tylko ze względu na poziom trudności testów ale i specjalne zasady bezpieczeństwa, których muszą ściśle przestrzegać.

W związku z pandemią kornawirusa w Polsce egzaminy maturalne zostały przesunięte z maja na termin czerwcowy. Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektora Sanitarnego odbywają się w reżimie sanitarnym.

Do egzaminu przystępują tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Jednak w czasie pisania egzaminu maseczka nie jest konieczna. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). Przed wejściem i w salach egzaminacyjnych dostępne są środki do dezynfekcji rąk. Pracownicy szkoły mierzą uczniom również temperaturę.

Maturzyści nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy między innymi: książek, telefonów komórkowych, maskotek. Za to muszą mieć własne długopisy, linijki, cyrkle, kalkulatory itp. Szkoła nie zapewnia też wody pitnej. Należy przynieść własną butelkę.

Poza uczniami i nauczycielami nikt inny nie może wejść na teren szkoły, chyba, że zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

W tym roku w stalowowolskich szkołach do matury przystąpiło 944 absolwentów.

Mury Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej opuściło w tym roku 245 absolwentów. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego do matury przystąpiły 83 osoby. Z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki egzaminem maturalnym pożegnało się 182 uczniów. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 83 absolwentów przystąpiło do matury. Jeżeli chodzi o Centrum Edukacji Zawodowej to egzamin dojrzałości zdaje w tym roku 115 osób. W Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego do egzaminu maturalnego podeszło 15 uczniów. Z kolei w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida maturę pisze 221 osób.

Egzamin dojrzałości potrwa do 29 czerwca. W poniedziałek zdający przystąpili do egzaminu z języka polskiego, we wtorek była obowiązkowa matematyka, a w środę języki obce.

Wyniki poznamy 11 sierpnia.