Stalowa Wola: W Parku Miejskim trwa przycinka suchych gałęzi

W stalowowolskim Parku Miejskim trwa przycinka suchych i niebezpiecznie zwisających gałęzi drzew. Ekipy Zakładu Oczyszczania Miasta rozpoczynają swoją pracę codziennie o 4 nad ranem. Przycince podlegają suche, złamane gałęzie. Tylko takie, które zagrażają spacerowiczom. Podcięte gałęzie trafiają do rębaka, a powstałe z nich trociny będę ponownie zagospodarowane do aranżacji miejskiej zieleni. Za kolei odpady zielone w ramach eko-recyklingu trafią ponownie do środowiska. Wspomogą glebę, będąc podłożem dla kwietnych nasadzeń.

