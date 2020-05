IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie dla Miasta Stalowej Wola. Od godz. 11.00 dnia 25.05.2020 r. do godz. 22.00 dnia 25.05.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.

