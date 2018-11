STALOWA WOLA: Uczczą setną rocznicę odzyskania niepodległości

Ognisko Patriotyzmu, Narodowy Bieg 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, uroczysta sesja Rady Miejskiej, gra miejska „Bieg po Niepodległą” – tak po krótce przedstawia się plan stalowowolskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obchody tej wyjątkowej dla naszego kraju rocznicy rozłożone zostały w tym roku na kilka dni. 9 listopada w Miejskim Domu Kultury odbędzie się „Podwieczorek przy fortepianie”, dzień później 10 listopada na rozwadowskim rynku Muzeum Regionalne wraz z artystami z Teatru Loch Camelot zorganizują plenerową lekcję śpiewania.

Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 11 listopada. Świętowanie rozpocznie się już o godz. 8.30 wtedy bowiem na placu Piłsudskiego przed MDK ruszy gra miejska pt. „Bieg po Niepodległą” przygotowana przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Stalowej Woli. W zabawie mogą wziąć udział 5-8 osobowe patrole, z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią w składzie. Zgłaszać zespoły do udziału w grze można do 8 listopada do godziny 23:59 za pomocą formularza na stronie: https://tiny.pl/gz3kb.

O godz. 13.30 na Al. Jana Pawła II stawią się miłośnicy sportu, którzy biegiem na dystansie 5 km uczczą 100-lecie wolności. Zapisy trwają na stronie KKS Victoria http://kksvictoria.pl/biegi/biegniepodleglosci.

Oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczną się mszą świętą w intencji Ojczyzny o godz. 16 w bazylice konkatedralnej. Następnym punktem niedzielnych uroczystości będzie odsłonięcie na placu przed świątynią Obelisku Stulecia Niepodległości. Na godz. 17.15 zaplanowano wspólny przemarsz na plac Piłsudskiego gdzie odbędą się uroczystości wojskowe z apelem pamięci i salwą honorową. Około 18 zapłonie zaś szóste ognisko patriotyzmu. Tradycyjnie już w blasku płonącego ogniska wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewają pieśni patriotyczne. W muzycznym świętowaniu mieszkańców wspierać będą: Grupa Wokalna „Pałacyk Michla”, Chór Lasowiacy, Kapela Podwórkowa „Rozwadów” oraz Piotr Rut. Dla uczestników ogniska przewidziane są pamiątkowe śpiewniki oraz grochówka żołnierska.

W poniedziałek 12 listopada o godz. 16 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej połączona z koncertem „Historia na skrzydłach melodii” w wykonaniu stalowowolskich zespołów artystycznych.

Organizatorami stalowowolskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości są: prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj, Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz”, Katolicki Klub Sportowy „Victoria”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Dumni z Polski. Patronatem honorowym obchody objęli: senator RP Janina Sagatowska i poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Szczegółowy program obchodów

11 listopada

8.30 – 15.30 – plac Piłsudskiego – gra miejska „Bieg po Niepodległą”

13.30 – Al. Jana Pawła II – Narodowy Bieg Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

16.0 – bazylika konkatedralna – msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztu sztandarowego Garnizonu Nisko oraz służb i klas mundurowych

17.00 – plac przed bazyliką – Odsłonięcie Obelisku Stulecia Niepodległości

17.15 – defilada ul. Popiełuszki oraz ul. 1 Sierpnia od bazyliki konkatedralnej na plac Piłsudskiego w Stalowej Woli

17.30 – plac Piłsudskiego – oficjalne uroczystości wojskowe, apel poległych

18.00 – plac Piłsudskiego – VI Ognisko Patriotyzmu Wydarzenia towarzyszące:

9 listopada

18.00 – Miejski Dom Kultury- „Podwieczorek przy fortepianie” – wykonawcy – podopieczni Fundacji „Amadeusz”: Apassionato Piano Duo: Klara Kraj, Dominika Grzybacz oraz Hubert Pisera, Eryk Parchanski

10 listopada

15.00 – Rynek w Rozwadowie – „Lekcja śpiewania” – pieśni i piosenki patriotyczne z udziałem krakowskich artystów Teatru Loch Camelot

12 listopada

16.00 – Miejski Dom Kultury – uroczysta sesja Rady Miejskiej oraz koncert „Historia na skrzydłach melodii”