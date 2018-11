Stalowa Wola: Trzy osoby zatruły się tlenkiem węgla

Stalowowolscy policjanci interweniowali 13 listopada w jednym z domów, gdzie doszło do zatrucia tlenkiem węgla. Trzy osoby w wieku 86, 81 i 65 lat zatruły się czadem. W mieszkaniu strażacy stwierdzili, obecność tlenku węgla.

Do zdarzenia doszło wczoraj po godz. 17, w Jastkowicach przy ulicy Bukowej. Jak ustalono, w jednym z domów doszło do zatrucia tlenkiem węgla. 86-letni mężczyzna, jego 81-letnia żona oraz 65-letnia sąsiadka małżeństwa, zatruli się czadem i zasłabli. Na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia, która przewiozła osoby do stalowowolskiego szpitala.

W mieszkaniu strażacy stwierdzili podwyższone stężenie tlenku węgla. Jego źródłem był piec kaflowy w kuchni. Policjanci przeprowadzili oględziny oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tej sprawy.

Info: KPP Stalowa Wola