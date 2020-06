Stalowa Wola: Targ Staroci powraca

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa na rozwadowski Rynek powraca Targ Staroci. Już w najbliższą niedzielę 21 czerwca miłośnicy przedmiotów z historią, po raz kolejny będą mogli szukać cennych skarbów.

Targ będzie czynny od godziny 8. Stoiska będą ulokowane zarówno na płycie Rynku jak i na ulicy Jagiellońskiej w kierunku dworca PKP. Dotychczas podczas Targu Staroci można było napotkać książki, płyty winylowe, ceramikę, meble, biżuterię, militaria oraz wiele cennych przedmiotów, które mają nie tylko wartość materialną, ale również sentymentalną.

Aby wziąć w nim udział i wystawić swoje przedmioty na sprzedaż należy skontaktować się z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu (15) 847 93 16 lub wysłać zgłoszenie na adres e-mail: mpleszka@stalowawola.pl. Regulamin dostępny jest na stronie www.stalowawola.pl. Sprzedający zwolnieni są z opłat targowych, a wstęp na targ jest bezpłatny.

Przypominamy, że podczas wydarzenia należy stosować się do obowiązujących wytycznych. Nadal istnieje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, z wyłączeniem: rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać oraz osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów. W sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych, należy zasłonić usta i nos.