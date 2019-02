Stalowa Wola: „Sikorski” będzie miał boisko

Wiosną tego roku mają ruszyć prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

Powiat stalowowolski ogłosił już przetarg na to zadanie. W postępowaniu wpłynęło 14 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu poznamy niebawem. W ramach planowanego zadania przebudowane zostanie istniejące boisko do piłki siatkowej plażowej na boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni syntetycznej o wymiarach 31,26 x 44,16 m wraz z niezbędnym wyposażeniem. Na obiekcie znajdować się będzie boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszykowej, dwa boiska do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa. Kompleks będzie zabezpieczony ogrodzeniem panelowym.

Na realizację tego zadania powiat otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 400 tys. zł. Zadanie ma być gotowe w połowie sierpnia bieżącego roku.