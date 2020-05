Stalowa Wola: SDK nie przestaje prężnie działać

Chodź od blisko dwóch miesięcy drzwi stalowowolskiego Spółdzielczego Dom Kultury pozostają zamknięte, to SDK za pośrednictwem wirtualnego okna puka do mieszkańców i mieszkanek miasta, by wypełnić ich domy kulturą.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zgodnie z panującymi obostrzeniami, dyrektor Spółdzielczego domu Kultury podjął decyzję o zawieszeniu działalności placówki. Liczne wydarzenia kulturalne zostały odwołane, a w ośrodku nie odbywają się żadne zajęcia z udziałem mieszkańców.

Nie oznacza to jednak, że kultury w Stalowej Woli nie ma. Wręcz przeciwnie – tworzy się. Co prawda zupełnie inaczej, niż zwykle, niemniej jednak nadal skutecznie.

– Cały czas pracujemy aktywne. Nasze godziny co prawda zostały skrócone do ¾ etatu, ale nie dlatego, że nie mamy co robić, tylko ze względu na to, że nasza działalność opiera się na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Wbrew pozorom nie skupiliśmy się teraz tylko na sprawach gospodarczych, administracyjnych. W dalszym ciągu staramy się utrzymać kontakt z mieszkańcami, tylko teraz trochę w inny sposób – mówi Józef Sroka, dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Kiedy drzwi SDK zamknęły się dla mieszkańców, pracownicy swoją działalność przenieśli do sieci.

Na facebookowym fan page’u kilka razy w tygodniu pojawiają się filmiki, dzięki którym pracownicy podtrzymują więź nie tylko ze swoimi wychowankami ale też ze swoimi sympatykami.

Pojawiają się między innymi domowe warsztaty, w których mieszkańcy inspirowani są do tworzenia plastycznych prac w domu.

29 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Urszula Wieczorek, choreograf między innymi zespołu tanecznego „Pasja”, przygotowała film ze skrótem występów tanecznych swoich podopiecznych. Przypomniała tym samy spektakl, który jest jednym z ważniejszych wydarzeń organizowanych w SDK.

Na Facebooku nie brakuje również zdjęć i filmów dzieci i młodzieży wchodzących w skład pozostałych zespołów.

– Nasi pracownicy starają się podtrzymywać kontakt ze swoimi podopiecznymi. W tej chwili trwają próby do spektaklu, który zostanie wyemitowany za pośrednictwem mediów. W najbliższym czasie planujemy również stworzyć, na terenie naszego atrium, mini galerię. Mamy też bardzo bogate archiwum nagrań dawnych występów naszych wychowanków, które są jeszcze na kasetach VHS. Niektórzy pracownicy starają się więc przegrać te filmy, żeby udostępnić je później naszym mieszkańcom – mówi Józef Sroka.

Jak zapewnia dyrektor, pracownicy SDK w każdej chwili są gotowi na ponowne otworzenie placówki. Czekają jedynie na decyzję władz państwowych.