STALOWA WOLA. Są chętni na budowę Parku Zimnej Wody

Trzy firmy zgłosiły się do przetargu na budowę w Stalowej Woli Parku Zimnej Wody. Chodzi o teren znajdujący się nieopodal skateparku, wzdłuż rzeki San i ulic: Czarnieckiego, Staszica i Energetyków.

Park Zimnej Wody to projekt nowego miejsca rekreacji na mapie Stalowej Woli. Na obszarze o powierzchni 7,5 ha maja powstać dwie strefy. W części sportowej zaczynającej się od strony skateparku powstanie pumptrack, czyli górki do skakania na rowerach, rolkach. Druga część parku ma być odkryciem unikalnego łęgu wierzbowo-topolowego znajdującego się w naturalnym zagłębieniu starorzecza Sanu. W tym miejscu mają powstać dwa stawy.

– Tworzenie tych dwóch zbiorników wodnych, powoduje, że będziemy mieli tutaj nowe gatunki ptaków, płazów, gadów, a więc ten już unikalny teren środowiskowy będzie jeszcze bardziej ciekawy. Wokół tych stawów powstanie ponad półkilometrowa ścieżka naturalna z informacjami o tym jakie są tutaj gatunki oraz ciekawymi elementami architektury. Na jednym ze stawów będzie most a na drugim dwa pomosty umożliwiające wejście – zapowiada Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Obie te strefy parku połączy ścieżka rowerowa i asfaltowa biegnącą na długości 1 kilometra od ulicy Staszica aż do ulicy Czarnieckiego. Będzie ona elementem utworzenia ekologicznego ringu biegowo-rowerowego wokół Stalowej Woli. Cały teren Parku Zimnej Wody będzie oświetlony oraz objęty monitoringiem wizyjnym.

Do przetargu na realizacje powyższego projektu stanęły trzy firmy. Ich oferty opiewają między 7,1 mln. zł a 11,6 mln. zł. Miasto natomiast na budowę ma zamiar przeznaczyć blisko 7,9 miliona złotych.

O wyborze wykonawcy zdecyduje analiza ofert.

Całość zadania rozpisano na trzy etapy. Pierwszy, który ma być zrealizowany do września 2021 roku obejmuje budowę pumptracku i toru rolkarskiego. Na wykonanie drugiego i trzeciego etapu czyli zagospodarowanie części przyrodniczej starorzecza i doprowadzenie ciągów komunikacyjnych do parku wykonawca będzie miał czas do końca września 2022 roku.