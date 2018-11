Stalowa Wola: Przemarznięty bezdomny leżał na chodniku

Niskie temperatury, zwłaszcza w nocy, mogą być groźne dla życia i zdrowia ludzi. Dzisiejszej nocy stalowowolscy policjanci pomogli bezdomnemu mężczyźnie, który znajdował się pod wpływem alkoholu. Noc spędził w policyjnym areszcie.

Stalowowolscy policjanci prowadzą działania profilaktyczne „Bezdomni”. To właśnie w okresie jesienno-zimowym funkcjonariusze każdego dnia zwracają uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj zrujnowane budynki, altanki działkowe, klatki schodowe. Policjanci każdego roku w tym trudnym okresie monitorują sytuację osób bezdomnych. Odnajdując takie osoby proponują pomoc. Między innymi przewiezienie do miejsc, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i bezpiecznie spędzić noc.

12 listopada około godz. 21.30, do oficera dyżurnego stalowowolskiej komendy dotarła informacja o mężczyźnie leżącym na chodniku przy przystanku komunikacji miejskiej na ulicy Okulickiego. Policjanci dotarli do tego człowieka. Był zmarznięty i miał problemy z poruszaniem się. 40-letni bezdomny mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, nie był jednak w stanie użyć alkomatu. Bezdomny powiedział policjantom, że jest mu zimno i nie ma się gdzie podziać. Mężczyzna został przewieziony do komendy i umieszczony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.

Pamiętajmy, jeśli widzimy bezdomnego lub śpiącego na dworze człowieka nie przechodźmy obok niego obojętnie. Zadzwońmy na policję lub poinformujmy ośrodek pomocy społecznej. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.

Info: KPP Stalowa Wola