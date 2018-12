Stalowa Wola: Policjanci interweniowali wobec bezdomnych i nietrzeźwych

Podczas minionego weekendu policjanci ze Stalowej Woli sześciokrotnie interweniowali w sprawie zgłoszeń związanych z osobami nietrzeźwymi i bezdomnymi. Czterech nietrzeźwych mężczyzn trafiło do wytrzeźwienia do policyjnego aresztu, a dwóch, mimo oferowanej pomocy, z niej nie skorzystało.

Niskie temperatury i zmienne warunki pogodowe, to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Policjanci podejmują działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone z tego powodu. Podczas codziennych służb stalowowolscy policjanci sprawdzają miejsca, w których często przebywają bezdomni.

W sobotę, tuż po godz. 18 do stalowowolskich policjantów dotarła informacja, że przy ulicy Okulickiego we wnęce, gdzie umieszczony jest bankomat leży mężczyzna. Policjanci dotarli do tego człowieka. Okazało się, że 28-letni bezdomny ze względu na niskie temperatury chciał się ogrzać i wszedł do środka. Mężczyzna był trzeźwy. Policjanci zaproponowali pomoc w przewiezieniu do schroniska, jednak 28-latek nie chciał skorzystać z pomocy.

Również w sobotę tuż przed godz. 18.30 policjanci otrzymali sygnał, że na ulicy Hutniczej w pobliżu pergoli śmietnikowej leży mężczyzna. Funkcjonariusze znaleźli tego mężczyznę. Okazało się, że to 63-letni bezdomny. Mężczyzna był trzeźwy. Policjanci chcieli zawieźć bezdomnego do schroniska jednak odmówił on wszelkiej pomocy.

W niedzielę policjanci interweniowali wobec czterech mężczyzn, którzy byli pod wpływem alkoholu. Pierwsza interwencja miała miejsce po godz. 1 w nocy, na ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Na ulicy leżał mężczyzna. Przypadkowy przechodzień, chciał mu pomóc i podnieść go, jednak leżący zareagował agresją. Przechodzień powiadomił policjantów. Okazało się, że leżącym człowiekiem był 28-letni mieszkaniec Bojanowa. Mężczyzna był kompletnie pijany, nie mógł wstać i utrzymać równowagi. Przeprowadzone badanie wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 28-latek noc spędził w policyjnym areszcie.

Po godz. 10 na ulicy Okulickiego policjanci znaleźli leżącego na ziemi przy przystanku autobusowym mężczyznę. 59-letni mieszkaniec Stalowej Woli był kompletnie pijany, nie mógł utrzymać równowagi, nie był w stanie użyć alkomatu. Został umieszczony w policyjnym areszcie.

Dwóch kolejnych nietrzeźwych mężczyzn policjanci ujawnili na ulicy Wojska Polskiego i Obrońców Westerplatte. Mężczyźni leżeli w klatkach schodowych budynków i weszli tam, aby się ogrzać, po czym usnęli. Obaj byli pijani i zostali zatrzymani do wytrzeźwienia.

