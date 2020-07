STALOWA WOLA. PKS zaciąga kredyt na bieżącą działalność

Dzięki wsparciu powiatu stalowowolskiego, PKS będzie mógł zaciągnąć półmilionowy kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności. Powiat poręczył kredyt, który stalowowolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej będzie mogło przeznaczyć między innymi na wypłatę wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wobec dostawców.

– Jest to kredyt obrotowy na rachunku bieżącym. Z uwagi na okresowość przychodów każda firma w większości takie kredyty posiada. Usługa publicznego transportu zbiorowego rozliczana jest kwartalnie. Związane jest to z ustawą o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Środki z tego funduszu przekazywane są do organizatora, z kolei organizator przekazuje je do nas. W związku z tym konieczność takiego kredytu jest naturalna, bo przez cały czas świadczenia tej usługi ponosimy koszty a pieniądze otrzymujemy dopiero po pewnym okresie – mówi Tadeusz Bąk, prezes Zarządu PKS w Stalowej Woli.

Kredyt powinien zostać spłacony do końca września 2021 roku.