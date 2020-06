Stalowa Wola. Park linowy otwarty

[Zdjęcia] W stalowowolskim Parku Miejskim nowy sezon rozpoczął park linowy. Otwarcie atrakcji odbyło się 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka.

Park linowy w Stalowej Woli oddano do użytku w 2018 roku. Od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych mieszkańców miasta ale i niejeden dorosły znajdzie frajdę z pokonania powietrznego toru przeszkód.

Ze względu na pandemię atrakcja nie mogła zostać wcześniej udostępniona mieszkańcom. Teraz jednak po jej otwarciu można korzystać do woli, oczywiście przestrzegając środków ostrożności.

– Z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych działa już park linowy. W ciągu dnia będzie on dezynfekowany, tak aby rodzice dzieci mieli pewność, że jest on dobrze przygotowany. To taka atrakcja, na którą bardzo czekały nasze dzieci- mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na otwarcie czeka jeszcze wodny plac zabaw. Jednak niekorzystna pogoda oraz brak nowych wytycznych sanitarnych, opóźnia udostępnienie mieszkańcom atrakcji.