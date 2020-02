Stalowa Wola: Odwiedź MDK podczas „Nocy z Coolturką”

W sobotę 29 lutego Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na „Nockę z Coolturką”. Podczas wydarzenia po raz pierwszy publiczności zostaną zaprezentowane zabytkowe eksponaty, które jeszcze do niedawna skrywane były we wnętrzu stalowowolskiego domu kultury. Podczas zwiedzania zobaczymy nowy Gabinet Józefa Żmudy oraz Pracownię Intermedialną, przeniesiemy się także w wirtualnym świecie daleko poza budynek MDK.

Poznawanie „Kolekcji ze zbiorów MDK” obędzie się w czterech 16 osobowych grupach, które kolejno odwiedzą pomieszczenia z prezentacjami dzieł. Podczas finałowego spotkania w sali widowiskowej spodziewamy się, że architektura do nas przemówi…

Zapisy na wydarzenie pod adresem: https://forms.gle/ShivLMjYS9DPzLBu9

NOC z COOLTURKĄ

Kolekcja ze zbiorów MDK

godz. 18.30 – 18.55 – rejestracja uczestników

godz. 19.00 – II hol – „Przecięcie wstęgi”

– sala kameralna –„Zaczęło się od Jaskini w Lascaux” – Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej KODARIUM

– pracownia multimedialna – „Kółko plastyczne XXI wieku” – Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej KODARIUM

– gabinet Józefa Żmudy – „Ludzka historia mebli” – Anna Garbacz

– ciemna sala II p. – „Opowieści krzeseł” – Filip Robak

godz. 20.30 – scena główna – „Lekcja czytania obrazów z Kubą Woynarowskim”

godz. 21.00 – balkon sali widowiskowej – „Sygnały z przeszłości” – Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej KODARIUM

godz. 21.15 – sala widowiskowa – „Wielki spektakl na ścianach i suficie” – Marek Gruchota