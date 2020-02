Stalowa Wola. Od poniedziałku zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

Od 2 marca Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli wprowadza zmiany zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą linii komunikacyjnych oznaczonych numerami: 6, 14, 15, 16,17.

W rozkładzie jazdy linii nr 6, kurs rozpoczynający się o godzinie 19:20 z przystanku Rozwadów – Rynek będzie kontynuowany przez Al. Jana Pawła II (obecnie z przystanku Rozwadów – Rynek autobus kontynuuje jazdę ul. Klasztorną). Zmienią się zatem przystanki i godziny kursowania linii nr 6 podczas wykonywania kursu z godziny 19:20 w przeciwną stronę.

W rozkładzie jazdy linii nr 14, kurs ze Stalowej Woli do Zaleszan będzie rozpoczynał się o godzinie 5:35 (obecnie 6:00). Natomiast kurs z Zaleszan do Stalowej Woli będzie rozpoczynał się o godz. 6:15 (obecnie 6:45).

Linia nr 15 zostanie przedłużona do przystanku Kasprzyckiego HSW, a jej trasa będzie prowadzić nową drogą przez tereny dawnej HSW. Przedłużone kursy będą obsługiwać nowe przystanki: Odlewnia, Cerkamed, Tasta, a także Grabskiego – Mista, Grabskiego ZZN, Kasprzyckiego – ZZN (01 i 02) oraz Kaprzyckiego HSW (01 i 02). Rozkład jazdy zapewni dowóz do zakładów pracy zlokalizowanych przy nowej drodze na godzinę siódmą i piętnastą oraz odwóz po godzinie siódmej i piętnastej.

Zwiększona zostanie liczba kursów linii nr 16 w kierunku oraz z Chłopskiej Woli (dodatkowy autobus linii nr 16 będzie dojeżdżał do przystanku Chłopska Wola o godzinie 9:47 i rozpoczynał kurs z Chłopskiej Woli do Stalowej Woli o godzinie 10:00). Ponadto uruchomione zostają kursy linii nr 16 z Rudy Jastkowskiej o godz. 5:40, 6:35, 15:50, 16:40 oraz kursy do Rudy Jastkowskiej (godzina przyjazdu: 5:31, 6:31, 15:40, 16:10).

Kurs linii nr 17 zostanie przedłużony do przystanku Grabskiego Mista (obecnie kurs kończy się na przystanku Kasprzyckiego HSW 02 o godzinie 10:17 w dni nauki w szkole, a w ferie – wakacje o godzinie 10:37) i będzie rozpoczynał się z przystanku Grabskiego ZZN o godzinie 11:03. Ponadto wydłużony zostaje kurs linii nr 17, kończący się w Pysznicy na ul. Krętej o godz. 9:32, do Kłyżowa. Dla kursów linii nr 17, które przebiegają lub kończą się na ul. Krętej zostaną uruchomione przystanki na ul. Nowej w Pysznicy.