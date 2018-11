Stalowa Wola: Obchody Narodowego Święta Niepodległości

– Ognisko Patriotyzmu zapłonie po raz szósty. Niech ta iskra, ogień naszych serc i miłość do ojczyzny prowadzą nas każdego dnia do ofiarności, służby i pracy na rzecz Polski, którą kochamy. Niech żyje wielka, niepodległa, wolna Rzeczpospolita Polska – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny, 11 listopada na placu Piłsudskiego.

Główne uroczystości miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej. Po eucharystii odsłonięto obelisk stulecia niepodległości, a następie wszyscy zebrani w uroczystej defiladzie przeszli na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odśpiewano hymn narodowy i odczytano apel pamięci. Nie zabrakło także salwy honorowej.

– Żyjąc w niepodległej Polsce mamy dwa zadania. Przekazywać piękne świadectwo, mówić o naszych wielkich bohaterach narodowych, o marszałku Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Wincentym Witosie, Ignacym Daszyńskim i o wszystkich tych, dzięki, którym mamy wolną Polskę. Byli ludźmi o różnych poglądach, wywodzili się z różnych stronnictw, zjednoczyli się wokół jednego celu – Rzeczypospolitej. Drugie zadanie, równie ważne to budowanie, nie tylko od święta, ale cały czas zdrowej tkanki społecznej, budowanie silnej, dumnej, bezpiecznej, solidarnej, sprawiedliwej Rzeczypospolitej Polskiej – mówił Rafał Weber, poseł na Sejm RP.

Starosta Janusz Zarzeczny podkreślał, że musimy być otwartymi, dobrymi ludźmi i tworzyć zgrane społeczeństwo, bo tylko w ten sposób zapewnimy Polsce stały rozwój oraz silną pozycję w Europie i na świecie.

– Spotykamy się w tym wyjątkowym dniu, aby swoją pamięcią objąć wszystkich, tych którzy na przestrzeni 123 lat ciemnej nocy zaborów w swoim sercu, w swojej pracy, w swojej działalności kulturalnej, w swojej walce niesionej nie tylko na ziemiach polskich, przechowywali jedno wielkie marzenie o wolnej, niepodległej, silnej Polsce (…)– mówił Lucjusz Nadbereżny.

– Drodzy rodacy w stulecie niepodległości zadajmy sobie wielkie zadanie, aby w pełni wykorzystać narzędzia rozwoju naszych talentów narodowych, szczególnie tutaj w Stalowej Woli, która jako dziecko niepodległości II Rzeczypospolitej była najpiękniejszym symbolem stalowej woli narodu polskiego. Dzisiaj również potrzebujemy tej samej stalowej woli do budowania siły Rzeczypospolitej Polskiej własnymi rękami, własnymi zasobami. Jednocześnie musimy pamiętać, że Stalowa Wola była projektem zgody narodowej i my dzisiaj wykonajmy ten wielki gest, budowania zgody narodowej, tak aby każdy z nas w tym historycznym dniu w swoich poglądach, w swoich stanowiskach zrobił dwa kroki do tyłu, abyśmy wspólnie jako naród mogli pójść naprzód, bo takie historia stawia przed nami zadanie – dodał włodarz miasta.

Po zakończeniu części oficjalnej prezydent Lucjusz Nadbereżny rozpalił VI Ognisko Patriotyzmu. Mieszkańcy skupili się wokół ognia i przy wsparciu lokalnych artystów wyśpiewali najpiękniejsze polski pieśni patriotyczne.